Ms. Marvel - czy serial ponownie wprowadzi rasę Inhumans?

Serial Ms Marvel to kolejny z projektów przygotowywanych przez Marvel Studios dla platformy Disney+. Postać ta jest bardzo związana z rasą Inhumans, dlatego wiele osób zastanawiało się czy w produkcji pojawi się odniesienie do tego wątku. Portal The Illuminerdi dotarł do opisów dwóch postać, które ponoć pojawią się w serialu. Pierwsza z nich to Kamran, obiekt uczuć głównej bohaterki, który jest opisywany jako moralnie zepsuty członek Inhumans. Wygląda na to, że ten element powróci do serialowego uniwersum Marvela. W komiksach ta postać przeżyła terrigenezę i dzięki niej Kamran potrafił tworzyć potężne ładunki energii. Drugi z bohaterów to Kareem opisywany jako kolejny obiekt westchnień tytułowej postaci. Jest on znany w komiksach jako Red Dagger. To bohater pochodzący z Pakistanu, który nie posiada żadnych mocy, ale jest wybitnym snajperem. Oczywiście póki co ta informacja nie została potwierdzona. Poinformujemy Was, gdy pojawi się oficjalny komunikat w tej sprawie.

Tytułowa bohaterka na imię ma Kamala Khan i jest pierwszą muzułmańską superbohaterką Marvela. Jej moce wynikają z przejścia terrigenezy, dzięki czemu potrafi rozciągać, zmniejszać, zwiększać i poszerzać swoje ciało. Pseudonim Khan inspirowany jest Ms. Marvel, która wówczas w komiksach przemianowała się na Kapitan Marvel.