Marvel - Iron Man ma najpotężniejszą zbroję w historii? To mieszanka 3 strojów

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Marvel w zeszycie Thor #25 pokazał prawdopodobnie najpotężniejszą zbroję Iron Mana w historii. Przypomnijmy, że rzeczony komiks jest kolejną odsłoną wydarzenia Banner of War, w ramach którego bóg burzy walczy z Hulkiem. W całej historii pojawia się mnóstwo zaskoczeń; w tym przypadku nie chodzi wyłącznie o mocarny kostium Tony'ego Starka, ale również o powrót zmarłego wcześniej w tej samej serii Odyna.

Spotkanie dawnego Wszechojca i Bruce'a Bannera doprowadziło do tego, że Zielony Goliat znalazł się w osobliwym stanie mentalnym, w ramach którego nie był on w stanie rozpoznać, czy naprawdę przebywa na tzw. Statku Kosmicznym Hulk, czy jest to jedynie projekcja jego umysłu. W tym samym momencie Thor oznajmił, że "przybyła kawaleria", a oczom czytelników ukazał się Iron Man w gigantycznej zbroi, która wygląda jak połączenie elementów Hulkbustera, Niszczyciela Asgardu i ciała Celestianina.

Stark stwierdził wówczas:

Cześć, Bruce! Kopę lat od ostatniego miażdżenia. Wybacz, że to zrobię, wielkoludzie, ale muszę cię poprosić o wyjście z pojazdu (Statku Kosmicznego Hulk - przyp. aut.).

Spójrzcie sami:

Thor #25 - plansze

Konfrontacja Iron Mana w potężnej zbroi i Zielonego Goliata wydaje się nieunikniona. Z zapowiedzi Hulka #7, następnej odsłony Banner of War, wiemy już, że Tony Stark odegra w niej istotną rolę.