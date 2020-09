Marvel - Iron Man stał się bogatszy o 65 mld USD. Nowe życie Starka

Marvel/Screen Rant

Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że Iron Man jest jedną z najbogatszych postaci w uniwersum Marvela. Całkiem niedawno portal money.com oszacował jego majątek na 12,4 mld USD - na tę kwotę składają się przede wszystkim jego udziały w firmie Stark Unlimited, konglomeracie stojącym za innymi przedsiębiorstwami Tony'ego. Informowaliśmy Was już jednak, że w nadchodzącej serii komiksowej autorstwa Christophera Cantwella heros ma "powrócić do korzeni"; wygląda na to, że tym polu protagonista postawił właśnie pierwszy krok.

Z finałowego zeszytu opowieści Iron Man 2020 dowiedzieliśmy się bowiem, że Stark opiekę nad swoimi przedsięwzięciami biznesowymi powierzył naukowcowi Andy'emu Bhangowi. Ten wątek zostaje rozwinięty w zapowiedzi nadchodzącego komiksu Iron Man #1 - wyjawiono w niej, że Tony sprzedał swoje udziały w Stark Unlimited za, bagatela, 65 mld USD. Stało się to niedługo po tym, gdy bohater odzyskał kontrolę nad firmą z rąk przybranego brata, Arno.

Wiemy już także, że konglomerat zmienił swoją nazwę na Bhang Robotics, a sam Tony z uzyskanych po sprzedaży udziałów pieniędzy 25 mld USD natychmiastowo zainwestował w inne przedsięwzięcia rynkowe, by na swoim koncie pozostawić 40 mld USD.

Iron Man 2020 - plansza

Przypomnijmy, że seria ze scenariuszem Cantwella ma pokazać "nowe życie" Starka, bardziej akcentując człowieczeństwo postaci - Marvel reklamuje ją m.in. zapowiedzią "końca udziwnień" w świecie herosa. Pierwszy zeszyt historii trafi do sprzedaży w USA 16 września.