"I'm Batman" właśnie nabrało nowego znaczenia. Alfred spoliczkował panicza Wayne'a

Po pierwszym zwiastunie filmu Batman fani herosa przypomnieli sobie raz jeszcze o słynnym cytacie z wielu tytułów poświęconych Mrocznemu Rycerzowi: "Jestem Zemstą. Jestem Nocą. Jestem Batmanem!". Składa się jednak tak, że w komiksowej serii o przygodach Zamaskowanego Krzyżowca scenarzysta James Tynion IV postanowił rzucić zupełnie nowe światło na powyższe słowa.

Przypomnijmy, że stały się one obiektem licznych żartów po wyemitowaniu jednego z odcinków cyklu How It Should Have Ended o tytule Superhero Cafe - dyskutujący z Supermanem Mroczny Rycerz używał w nim sformułowania "I'm Batman" zawsze wtedy, gdy nie miał logicznego wyjaśnienia dla swoich działań. W zeszycie Batman #98, będącym częścią wydarzenia The Joker War, Tynion IV nadał tym słowom zupełnie poważny kontekst, związany z dzieciństwem Bruce'a Wayne'a.

W pewnym momencie gwałtownej dysputy pomiędzy Alfredem a paniczem, kamerdyner stwierdza:

Traktujesz siebie tak poważnie, paniczu Brusie. Jednak Batman to twoje dziecięce marzenie. O tym, że możesz podróżować przez świat i odkrywać każdy sposób na to, by wszystkich ocalić. Jest w tobie cząstka, która wierzy, że możesz to zrobić. To potężne marzenie, piękne, w którym musisz znaleźć oparcie. Być człowiekiem robiącym rzeczy niemożliwe, tym, który ocali wszystkie rodziny w trakcie ich powrotów z kina.

Nawiązanie do przeszłości Bruce'a wywarło tak ogromny wpływ na wątpiącego w sens swojej krucjaty herosa, że w późniejszej części opowieści w zupełnie nietypowy sposób przedstawił się Punchline, pomocnicy Jokera - amerykańskie portale popkulturowe już teraz piszą o "I'm Batman w wersji ostatecznej".

Zobaczcie sami, przy czym jesteśmy niemal pewni, że Waszą uwagę skupi także kadr z policzkującym panicza Wayne'a Alfredem - zanim kamerdyner odwołał się do dziecięcych marzeń Bruce'a, postanowił wstrząsnąć Mrocznym Rycerzem cieleśnie, nawiązując tym samym do powszechnie znanego memu:

