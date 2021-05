Marvel - legenda MCU idzie po Hyperiona! Scarlet Witch dogania najszybszego sprintera

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Marvel nieustannie zaskakuje w wydarzeniu Heroes Reborn. Przypomnijmy, że jego akcja rozgrywa się w alternatywnym świecie, w którym nigdy nie doszło do uformowania Avengers, a rola obrońców Ziemi przypadła w udziale drużynie Squadron Supreme of America. Lider tej ostatniej, Hyperion, to prawdziwy mocarz nad mocarze; bez większego trudu zabił on już Hulka, Galactusa i Ultrona. Wiemy jednak, że przed jego potęgą nie zadrży opoka MCU, Kapitan Ameryka.

W 2. zeszycie zasadniczej serii Hyperion prowadził w szkole lekcję historii. Po wyjściu z placówki zagadnął go tajemniczy, zakapturzony mężczyzna - heros nie mógł go prześwietlić swoim atomowym wzrokiem. Jegomość przedstawił się jako "bezdomny" i pozostałość po "zapomnianym świecie". Co jeszcze ciekawsze, gdy uścisnął on dłoń superbohatera, Hyperion poczuł słabość.

Koniec końców na miejsce przybył Blade, który wyprowadził mężczyznę, zanim przywódca Squadron Supreme podjął jakiekolwiek działania. Wiemy już, że tajemniczą postacią był uwolniony przez łowcę wampirów z lodu Steve Rogers - tym samym Dom Pomysłów wyraźnie sugeruje, że to właśnie Cap okaże się kluczową postacią dla dalszych wydarzeń.

Oto inne z najważniejszych informacji związanych z Heroes Reborn:

Pojawiła się zapowiedź 3. zeszytu głównej serii; dojdzie w niej do pojedynku Silver Witch (Scarlet Witch po przejęciu mocy brata) i najszybszego sprintera, Blura (wcześniej znanego jako Whizzer); bohaterka będzie winić przeciwnika za śmierć Quicksilvera i ostatecznie dogoni go w ramach szybkościowej batalii - by powalić wroga, Silver Witch przywoła ducha zmarłego Pietro;

Poznaliśmy już Mistera Beyondera, nową wersję jednej z najpotężniejszych istot w uniwersum; został on przedstawiony jako zabawna w wydźwięku postać, która wybudza skojarzenia ze znanym z świata DC Misterem Mxyzptlkiem;

W rzeczywistości Heroes Reborn nie doszło do powstania Fantastycznej Czwórki; Reed Richards jest jednym z głównych naukowców S.H.I.E.L.D., Ben Grimm odpowiada za ochronę Hyperiona, z kolei Johnny Storm stał się członkiem Nova Corps (na razie nie zobaczyliśmy Sue Storm).

Heroes Reborn #2 - plansze