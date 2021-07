Marvel - Spider-Man umiera pod respiratorem. Nowa era nadchodzi; jest następca

Marvel

W zeszłym tygodniu twórcy Marvela zamieszczali na Twitterze tajemnicze wpisy, wyraźnie sugerujące śmierć komiksowego Spider-Mana. Teraz wiemy już, że zapowiadały one wielkie zmiany w świecie Petera Parkera: począwszy od 75. zeszytu serii Amazing Spider-Man za tę postać będzie odpowiadała nowa grupa twórców - Kelly Thompson, Saladin Ahmed, Cody Ziglar, Patrick Gleason i Zeb Wells. To oni wprowadzą nas w kolejny etap historii Pajączka, nazwany erą "Beyond".

Oficjalne komunikaty Domu Pomysłów nie zdradzają zbyt wiele na temat samej fabuły. Z zaprezentowanych materiałów promocyjnych wynika jednak, że Peter Parker aka Spider-Man faktycznie znajdzie się na granicy życia i śmierci; na jednej z okładek widzimy go umierającego pod respiratorem, a towarzyszy mu Mary Jane Watson.

Z kolei niepokolorowane jeszcze plansze wyjawiają, że spuściznę herosa przejmie Ben Reilly, postać z kontrowersyjnej Sagi Klonów (oskarżył on Parkera, że w rzeczywistości jest tylko klonem). Nowy Pajączek relatywnie szybko wejdzie w liczne w konfrontacje - w tym z Misty Knight.

Zobaczcie sami:

Spider-Man w erze Beyond - materiały promocyjne

Zeszyty Amazing Spider-Man #75-77, mające otworzyć erę Beyond, ukażą się na amerykańskim rynku kolejno 6, 13 i 20 października. Scenarzystą dwóch pierwszych z nich jest Wells, natomiast ostatniego - Thompson.