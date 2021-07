Fantastyczna okładka Procesu Magneto. Konflikt Avengers i X-Menów wisi w powietrzu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Valerio Schiti/Marvel

Hellfire Gala zakończyła się odnalezieniem ciała Scarlet Witch - choć na razie nie znamy okoliczności jej śmierci, głównym podejrzanym z miejsca stał się Magneto, osoba, z którą Wandę Maximoff widziano po raz ostatni. Wiemy już, że zdarzenie to doprowadzi do nadchodzącej historii Proces Magneto, w trakcie którego mutant będzie sądzony za rzekomo popełnioną zbrodnię. Wygląda na to, że jej konsekwencje staną się dla uniwersum znacznie większe.

Oficjalny opis fabuły pierwszego zeszytu The Trial of Magneto sugeruje bowiem nadchodzący konflikt Avengers i X-Menów. Czytamy w nim:

Jonathana Hickmana Przyszłość Krakoi jest zagrożona; rozpoczyna się proces, który doprowadzi do podziałów w świecie mutantów. W kluczowym momencie ery X-Menów stworzonej przeztrwające napięcia pomiędzy Avengers a X-Menami eksplodują. Najpotężniejsi Herosi na Ziemi przybędą na Krakoę, aby oddać sprawiedliwość swojej poległej towarzyszce. Wszystkie oczy zwrócone są w kierunku Magneto, jednak fani Marvela wiedzą zbyt dobrze, że gdy w grę wchodzi Magneto i bliźniaki Maximoff, sprawy nigdy nie są tak proste, jak się wydają.

Do sieci trafiły także nowe okładki pierwszego zeszytu - komentatorzy w sieci wychwalają zwłaszcza pierwszą z nich, na której Magneto trzyma na rękach ciało zmarłej Wandy. Grafika budzi wyraźne skojarzenia z Pietą.

The Trial of Magneto #1 - okładki

Zeszyt The Trial of Magneto #1 zadebiutuje w USA 18 sierpnia.