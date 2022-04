Marvel ma nowego Kingpina! Daredevil zmierzy się z Punisherem? Luke Cage [SPOILER]

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Marvel wydał na amerykańskim rynku zeszyt Devil's Reign #6, finałową odsłonę wydarzenia o tym samym tytule. Komiks ten z całą pewnością będzie miał olbrzymie znaczenie dla przyszłości całego uniwersum Domu Pomysłów; nowa postać przejęła bowiem spuściznę Kingpina, Daredevil i Elektra szykują się na wojnę z organizacją Ręka, na której czele stoi obecnie Punisher, natomiast Luke Cage objął niezwykłe ważne stanowisko polityczne.

W podsumowaniu eventu doszło do wielkiego starcia pomiędzy herosami a kierowaną przez Wilsona Fiska drużyną Thunderbolts (Crossbones, Kraven Łowca, Rhino, Taskmaster, Shocker i Whiplash), różnymi wersjami Doktora Octopusa z całego multiwersum i nowojorczykami, których umysłami sterował Purple Man. To właśnie w czasie tej bitwy Matt Murdock dowiedział się, że Kingpin zamordował wcześniej jego brata, Mike'a - Diabeł Stróż poprzysiągł zemstę, grożąc odebraniem Fiskowi życia.

Bezpośredni pojedynek Daredevila i jego odwiecznego wroga kończy się wtedy, gdy Elektra odwodzi Matta od próby zabicia przeciwnika. Kingpin zostaje aresztowany; rzecz w tym, że zamiast do więzienia trafia on do willi braci Stromwyn, którzy od dłuższego czasu współpracują z synem Fiska o imieniu Butch. Tajemniczy wybawcy proponują złoczyńcy pracę dla nich i obiecują pomoc w trakcie ewentualnego ubiegania się przez Kingpina o urząd prezydenta USA.

Fisk nie dość jednak, że odmawia propozycji, to jeszcze zabija jednego ze Stromwynów. Spuściznę Kingpina przekazuje z kolei Butchowi, by samemu wraz ze swoją żoną, Tyfusową Mary, odpłynąć na pokładzie jachtu na tle zachodzącego Słońca.

Do fundamentalnych zmian doszło również w samym Nowym Jorku - po aresztowaniu Fiska burmistrzem miasta został Luke Cage. Ta zmiana polityczna może odcisnąć trwałe piętno na całym uniwersum: w trakcie rządów poprzedniego Kingpina działalność superbohaterska została bowiem zakazana, podczas gdy Cage może nie tylko raz jeszcze dać herosom podstawy prawne do realizacji swoich misji, ale i zmienić ich odbiór w oczach opinii publicznej. Tym bardziej, że Luke sam siebie przedstawia jako "człowieka z ludu".

Niezwykle ważny jest również wątek Daredevila. Heros pozwoli światu wierzyć, że Matt Murdock nie żyje (opinia publiczna, podobnie jak Fisk, pomyliła Matta z jego bratem), by spojrzeć teraz na walkę ze złem w sposób kompleksowy. Wraz z Elektrą chce on więc raz na zawsze pozbyć się organizacji Ręka; wiele wskazuje na to, że Murdock opuści Nowy Jork, a na jego drodze stanie Frank Castle aka Punisher.

Oto plansze z komiksu: