Mjolnir jest jeszcze potężniejszy, niż zakładaliśmy? Pojawiła się wyraźna sugestia

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Donosiliśmy już Wam o wydarzeniach z zeszytu Avengers Forever #4, w którym wnuczki Thora, Atli, Ellisiv i Frigg, przybyły na Ziemię-818, aby wspomóc tamtejszą wersję Mścicieli w walce z Black Skullem i innymi Mistrzami Zła z całego multiwersum - więcej szczegółów tej historii odnajdziecie w tym miejscu. Składa się jednak tak, że w tym samym komiksie zasugerowano, iż Mjolnir może być jeszcze potężniejszy, niż do tej pory uważaliśmy.

Opowieść wyjawia bowiem, że w każdym uniwersum wchodzącym w skład multiwersum istnieje inna wersja artefaktu, które to wersje w tajemniczy sposób mogą się ze sobą komunikować. Dowodem na to jest sekwencja, w której młot ze wspomnianej wcześniej Ziemi-818 przyzywa Mjolniry należące do wnuczek Thora, aby przedmioty pojawiły się na placu boju z Mistrzami Zła.

Komunikacja pomiędzy różnymi wersjami artefaktu może podpowiadać, że Mjolnir jest powiązany z naturą samego multiwersum, podobnie jak inne źródła ogromnej siły w typie Mocy Phoenixa. Ta umiejętność ma niemalże boski wymiar, znacznie przewyższający potęgę, którą posiadał choćby Odyn czy obecnie Thor. Co więcej, amerykańskie portale popkulturowe spekulują, że rozszerzenie mocy Mjolnira w komiksach może łączyć się z powrotem artefaktu do MCU; według przypuszczeń nowy przedmiot miałby wpływać na cały filmowy wieloświat.

Avengers Forever #4 - plansze

Zobacz także:

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.