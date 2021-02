Marvel - Knull jak z horroru. Przerażająca forma złoczyńcy; Kapitan Ameryka idzie po symbionty

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Marvel nieustannie podtrzymuje zainteresowanie wokół swojego wydarzenia King in Black. Prawdopodobnie najciekawsza informacja dociera do nas z będącego tie-inem do zasadniczej serii zeszytu Black Knight #1. Jego tytułowy bohater walczy w Szanghaju z armią smoków symbiontów wraz z chińskimi herosami, Aero i Sword Masterem. Gdy drugi z nich spekuluje, czy potwory nie pochodzą od znanego z mitologii Państwa Środka boga wojny, Chi You, Knull przybiera formę właśnie tego bóstwa, prezentując swoje najbardziej przerażające oblicze - jego wizerunek znajdziecie niżej w galerii.

Oto inne z najważniejszych doniesień związanych z eventem:

W one-shocie Captain America tytułowy bohater będzie wraz z Falconem i Zimowym Żołnierzem mierzył się z całą armią symbiontów; przypomnijmy, że Kapitan Ameryka wcześniej został opanowany przez Knulla - ten fakt zmienił za pomocą unikalnych mocy Dylan Brock;

W zeszycie Gwenom vs. Carnage #2 Król w Czerni próbował zwerbować do swoich szeregów Ghost-Spider, podobnie, jak zrobił to wcześniej z jej przyjaciółką, Mary Jane Watson; co ciekawe, Gwen jest jednak odporna na telepatię antagonisty;

Z Return of the Valkyries #2 wynika, że nowa, czarnoskóra wersja Walkirii jest w rzeczywistości prawdziwą posiadaczką topora wojennego Thora, Jarnbjorna; powstały spekulacje, że ta potężna broń okaże się niezwykle niebezpieczna dla symbiontów;

W Daredevilu #27 burmistrz Nowego Jorku, Wilson Fisk aka Kingpin, po czasie przyzna, że popełnił błąd nie słuchając Iron Mana, który chciał ewakuować miasto przed inwazją Knulla - nie jest jasne, do czego doprowadzi ten nieoczekiwany sojusz.

Zobaczcie plansze z powyższych komiksów:

King in Black: Black Knight #1 - plansza

Kolejny numer zasadniczej serii, King in Black #3, trafi na amerykański rynek 17 lutego.