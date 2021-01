Marvel - skąd Knull ma smoki symbionty? To one budzą postrach wśród Avengers

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Trwa King in Black, a fani Marvela w związku z tym wydarzeniem raz po raz popadają w ekstazę. Nie może być inaczej, skoro armada Knulla naciera zewsząd na przytłoczonych takim obrotem spraw Avengers; wśród tych ostatnich prawdziwe spustoszenie sieją przede wszystkim smoki symbionty, tajemnicza broń w szeregach armii Króla w Czerni. Zauważyliśmy już, że część z Was pyta o genezę tych stworzeń, dlatego postanowiliśmy dziś pospieszyć z wyjaśnieniami.

W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że smoki złoczyńcy dają się we znaki głównie postaciom, które nie potrafią latać. Co więcej, jeśli któryś z potworów zostaje zabity, obecny w jego ciele symbiont infekuje znajdujące się w pobliżu istoty, oddając je tym samym pod kontrolę antagonisty.

Stali czytelnicy Marvela wiedzą już, że to nie pierwszy raz, gdy w uniwersum widzimy akurat te stworzenia. Wszystkie pochodzą bowiem od pokazanego wcześniej i zrodzonego z krwi Knulla smoka o imieniu Grendel, który przed wiekami wraz z Królem w Czerni przemierzał cały wszechświat. Jak wytłumaczył scenarzysta Donny Cates w serii Venom, w VI wieku Grendel pojawił się na terytorium Skandynawii - został wówczas zabity przez Thora za pomocą potężnego pioruna, a całe zdarzenie dało początek poematowi historycznemu znanemu dziś pod tytułem Beowulf.

Po wielu stuleciach zalegające w lodzie cielsko smoka odnalazła organizacja S.H.I.E.L.D.; pracując nad armią superżołnierzy, którzy byliby pomocni w trakcie wojny w Wietnamie, naukowcy zdołali oddzielić symbionta od smoka. Problem w tym, że Grendel wymknął się spod kontroli, by później tworzyć całe zastępy podobnych do siebie istot z własnego ciała. Nie jest jasne, jak liczna to armia - wiemy jednak, że tylko w przeciągu kilku dekad zdołała ona rozprzestrzenić się po całym uniwersum Marvela.

W ramach King in Black jeden ze smoków symbiontów pożarł pracującego dla Kingpina Snakeheada, z kolei inny zabił liderkę brytyjskiej drużyny herosów The Union, Britannię. Ta ostatnia przed śmiertelnym ciosem zdołała jednak odciąć głowę przeciwnika - nie wyjawiono, czy jej miecz posiada jakiekolwiek zdolności magiczne pomocne w walce ze smokami.

Spekuluje się, że największą słabością stworzeń jest światło w jakiejkolwiek formie; to właśnie dlatego w walce z nimi tak dobrze radzą sobie m.in. Thor czy Star-Lord, obecnie dysponujący mocą boga światła.

Oto wybrane wizerunki smoków symbiontów:

Smoki symbionty Knulla (Grendel)