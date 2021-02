Marvel - jeden z Avengers morduje, wojna Wakandy z USA nadchodzi! Moc Phoenixa szaleje

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Choć fani Marvela żyją obecnie wydarzeniem King in Black, równolegle rozgrywa się niemniej emocjonujące (jednak fabularnie niepowiązane) Enter the Phoenix. Przypomnijmy, że w ramach tego eventu członkowie Avengers i inne postacie mierzą się między sobą w trakcie licznych pojedynków, mających docelowo rozstrzygnąć, kto będzie kolejnym gospodarzem mocy Phoenixa. Wieści z frontu są zaskakujące: wiele wskazuje na to, że nadchodzi wojna Wakandy z USA, jeden z Mścicieli popełnił zbrodnię, a następnym posiadaczem kosmicznej siły już na pewno stanie się ktoś z Avengers.

W zeszycie Avengers #41 uczestnik turnieju, Namor, przeszedł transformację, która części odbiorców kojarzy się z formą... Super Saiyanina z Dragon Balla. W czasie starcia z Mayą Lopez aka Echo (dawną wersją Ronina i byłą członkinią Mścicieli) owładnięty przez moc Phoenixa władca Atlantydy stał się tak potężny, że najprawdopodobniej stracił kontrolę nad swoimi siłami. Nie zobaczyliśmy co prawda finału batalii, lecz ujawniono, iż Maya stanie się świadkiem jego furii i popełnionego przez niego morderstwa.

Wątek ten jest kontynuowany w zapowiedzi zeszytu Avengers #42. Jak się okazuje, Namor zamordował jednego z rekinów, natomiast Echo - przynajmniej w początkowej fazie starcia - wciąż jest w stanie odpierać ataki przeciwnika. Nie możemy jednak wykluczyć, że w rzeczywistości narracja odnosi się do uśmiercenia Lopez; pozostali uczestnicy turnieju zdają sobie sprawę, że Namor kompletnie wyrwał się spod kontroli. Warto również przypomnieć, że całkiem niedawno odbierał on życie pracownikom organizacji Roxxon.

Z opowieści wynika także, że w powietrzu wisi wojna Wakandy z USA. O takim obrocie spraw dowiadujemy się z rozmowy Czarnej Pantery i Nighthawka, do której doszło tuż przed ich pojedynkiem. Przypomnijmy, że druga z tych postaci należy do Squadron Supreme of America, wspieranej przez amerykański rząd drużyny superbohaterów. To właśnie dlatego stwierdza on, że administracja rządowa Stanów Zjednoczonych zaklasyfikowała szkoły Wakandy jako "centra cyberterrorystyczne". Wie o tym sam T'Challa, który wprost wyjawił, że "wakandyjskie dzieci hakują dane rządowe USA tak łatwo, jak bawią się w chowanego".

Nighthawk grozi atakiem i usunięciem raz na zawsze "socjalistycznego imperium zła". Czarna Pantera odpowiada mocno: jako jedyny dostawca vibranium na świecie Wakanda jest w stanie przekupić każdego urzędnika i tym samym wpłynąć na działania Squadron Supreme. Choć dialog kończy się starciem, z toku narracji wyraźnie wynika, że wątek napięć na linii Wakanda-USA zostanie jeszcze podniesiony.

Z kolei scenarzysta Jason Aaron zdradził, że zwycięzcą/zwyciężczynią turnieju i nowym posiadaczem/posiadaczką Mocy Phoenixa będzie jeden z członków Avengers.

Zobaczcie plansze z ostatniego zeszytu i zapowiedzi kolejnych odsłon wydarzenia:

Avengers #41 - plansze