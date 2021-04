Marvel - Venom kończy King in Black najpotężniejszą bronią w historii! Knull [SPOILER]

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel/Screen Rant

Marvel wypuścił na amerykański rynek finałowy zeszyt zasadniczej serii King in Black. Powiedzieć, że działo się w nim sporo, to właściwie nic nie powiedzieć. Avengers, Eddie Brock aka Venom, Silver Surfer i inni bohaterowie zmierzyli się w ramach jedynej w swoim rodzaju tytanomachii z Knullem i jego armią symbiontów, a uniwersum zatrzęsło się w posadach. Król w Czerni został ostatecznie zabity dzięki najpotężniejszej broni w całej historii Domu Pomysłów.

King in Black #5 rozpoczął się od sekwencji, w której pozostałe przy życiu postacie zgromadziły się za przyzywającym Moc Enigmy (emanację boga światła, odwiecznego wroga Knulla) Silver Surferem. Chwilę później doszło do gigantycznego w swoich rozmiarach starcia, w trakcie którego na placu boju pojawił się Venom. To właśnie on stał się gospodarzem wszechpotężnej Mocy Enigmy - tej samej, która przywróciła go do życia - bez większego trudu łącząc Mjolnir z powstałym z ikonicznej deski Silver Surfera mieczem w obdarzony niezwykłymi właściwościami topór bitewny.

Brock wyprawiał cuda w trakcie starcia: z ogromną łatwością odcinał głowy smoków symbiontów Króla w Czerni, by później dekapitować wchodzącego w skład armii antagonisty Celestianina. Na samym końcu Venom stawił czoło Knullowi, dosłownie odrywając od jego ciała miecz All-Black Necrosword, następnie zaś przebijając toporem klatkę piersiową złoczyńcy. Aby upewnić się, że ten nie żyje, Brock wyniósł jego ciało w przestrzeń kosmiczną i wrzucił do Słońca.

Po całej bitwie Mjolnir wrócił do Thora, deska do Silver Surfera, a Moc Enigmy opuściła ciało Venoma, który został teraz nowym Królem w Czerni.

Zobaczcie fragmenty tego epickiego pojedynku (w galerii znajdziecie także plansze z tie-inów King in Black, pokazujące m.in. powrót do życia Flasha Thompsona, działania wnuka Venoma, Toxina, oraz to, w jaki sposób Cloak i Dagger zostali opanowani przez Knulla):

King in Black #5 - plansze