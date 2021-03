Marvel - oto nowa słabość Knulla. Były Thor, dinozaur i upiorny symbiont w King in Black

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Wydarzenie King in Black powoli dobiega już końca. Na ostatniej prostej eventu Marvel zdecydował się jednak wprowadzić nowe postacie - jedną z nich jest Scream, symbiont, którego obecną gospodynią stała się Andi Benton. To właśnie ona pokazała, że główny złoczyńca historii, Knull, ma kolejną słabość w postaci piekielnego ognia. Płomienie poparzyły Króla w Czerni do tego stopnia, że zostawiły blizny na jego twarzy, a on sam wycofał się z placu boju.

W zeszycie King in Black: Scream #1 tytułowa postać zmierzyła się również z Demagoblinem, w trakcie starcia dwukrotnie przechodząc cielesną transformację: najpierw w upiornego, humanoidalnego insekta, później zaś w dziwaczne stworzenie ze skrzydłami.

Oto najważniejsze informacje z innych odsłon wydarzenia:

W komiksie King in Black: Spider-Man #1 pojawił się Humberto Lopez aka Reptil, który wraz z Peterem Parkerem stanął do walki ze smokami Knulla - by powalić jednego z nich, bohater zamienił się w ogromnego mezozaura;

Na placu boju melduje się także dawny Thor, Beta Ray Bill, który tuż przy Drzewie Świata wraz z armią Asgardu stawi czoło wojskom Króla w Czerni;

W zeszycie Symbiote Spider-Man: King in Black #5 drużyna złożona z następujących postaci: Spider-Man, Kang Zdobywca, Rocket Raccoon, Kapitan Marvel, Black Knight, Ulik i siostra tego ostatniego, Ulicia, wraz ze Strażnikiem Uatu będą próbowali zapobiec inwazji Knulla - przypomnijmy, że akcja tego tie-inu rozgrywa się w przeszłości.

Tak prezentują się plansze dokumentujące wszystkie powyższe wydarzenia:

Ostatni zeszyt zasadniczej serii eventu, King in Black #5, zadebiutuje w Stanach Zjednoczonych 7 kwietnia.