Daredevil w więzieniu jest jak Kingpin. Iron Man tworzy zbroję dla [SPOILER]

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fot. Marvel

W komiksie Daredevil #33 wydarzenia z Nowego Jorku wpływają w nieprzewidziany na jednego z bohaterów Marvela, robiąc z niego nowego i przerażającego Kingpina. Tymczasem jego zastępca prosi Iron-Mana o pomoc.

Podczas gdy Daredevil próbuje w spokoju odbyć swoją karę w więzieniu w Stanworth, na przeszkodzie staje mu strażnik, który wraz ze swoimi sojusznikami zaczyna produkować nowy, niebezpieczny lek zmieniający zachowanie ludzi, o nazwie RE-CID. Daredevil chce skonfrontować się z naukowcami stojącymi za jego powstaniem, jednak wypadek doprowadza do tego, że mieszanka rozchodzi się po całym więzieniu. Przez co pod wpływem leku są zarówno strażnicy, jak i skazani.

Daredevil w porównaniu do reszty pozornie zdaje się mieć nad sobą kontrolę i wykorzystuje okazję, by stanąć na czele więzienia. Inni skazani wykonują jego polecenia. Policja w Nowym Jorku po zbadaniu sprawy potwierdza za to, że choć nie ma razie żadnych ofiar śmiertelnych tego chaosu, to zagrożenie biologicznie stoi im na przeszkodzenie do włamania się do budynku. Proszą o pomoc detektywa Northa, który w masce na twarzy wchodzi w głąb więzienia, gdzie widzi Daredevila na tronie z krzeseł i stołów. I dochodzi do niego, że Daredevil będzie chciał go zabić.

Daredevil #33

Daredevil już raz był "Kingpinem" Nowego Jorku, gdy pobił Wilsona Fiska. Jednak w tej odsłonie, otoczony odurzonymi sługusami, jest niezwykle przerażający. Ma cała armię więźniów na swoje rozkazy i jak na razie nie wiemy, jak wpłynął na niego RE-CID. Możliwe, że to przez lek zachowuje się tak okrutnie. Pod jego nieobecność, na wolności to Elektra jest nowym Daredevilem i dba o Hell's Kitchen. Po tym jak zostaje pobita przez grupę złoczyńców i niemal kończy się to jej śmiercią, prosi Tony'ego Starka o pomoc. Iron Man ma stworzyć specjalnie dla niej nową zbroję.

Daredevil #33

Miałoby to jej pomóc poradzić sobie z Bullseyem. I choć Iron Man nigdy nie miał problemu z tworzeniem spersonalizowanych strojów dla zaprzyjaźnionych herosów, to tym razem może zastanowić się dwa razy, biorąc pod uwagę ciemną przeszłość Elektry. Choć wydaje się, że bohaterka została zreformowana jako nowy Daredevil, to możliwe że będzie próbowała zabić swojego przeciwnika, choć obiecała Mattowi Murdockowi, że tego nie zrobi.