Nowy czworonożny superbohater Marvela. Ten psiak podbije wasze serca

Marvel Unleashed wprowadzi nowego czworonożnego superbohatera do uniwersum. Throg, Redwing, Chewie, Lucky i Bats powitają w swojej drużynie kolejnego psiego kompana. D-Dog pomoże im uratować Lockjawa, lojalnego kompana Black Bolta, z rąk Kravena Łowcy. Bo gdy jeden superzwierzak Marvela jest w niebezpieczeństwie, reszta na pewno przybędzie mu na pomoc!

Przypominamy, że Marvel Unleashed to miniseria, która składa się z czterech numerów. Scenarzystą komiksu jest Kyle Starks, a stroną graficzną zajmuje się Jesús Hervás. Opis fabuły znajdziecie poniżej.

O czym opowiada Marvel Unleashed?

Gdy Kraven Łowca porywa Lockjawa, potrafiącego teleportować się psa Black Bolta, w tym samym czasie, w którym miejscowy naukowiec współpracujący z A.I.M. znika, Throg the Frog of Thunder, Redwing the Falcon, Chewie the Cat Flerken, Lucky the Pizza Dog, Bats the Ghost Dog i ich nowy sojusznik D-Dog wkroczą do akcji, by uratować dzień.

Nie wiedzą jednak, że nie wszystko jest takie, na jakie wygląda - a w ciemnościach czai się na nich coś piekielnego.