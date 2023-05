Fani oburzeni. Chodzi o tragiczną [SPOILER] Ms. Marvel

Źródło: Marvel/Disney+

Pojawił się przeciek, że Kamala Khan umrze w komiksie Amazing Spider-Man #26, który zadebiutuje 31 maja 2023 roku. Fallen Friend: The Death of Ms. Marvel #1 miałby kontynuować tę historię i pokazać, jak superbohaterowie z całego uniwersum opłakują śmierć koleżanki. Niektórym fanom Ms. Marvel w ogóle jednak nie podoba się ten zwrot akcji. Dlaczego?

Podczas gdy część czytelników zachowała zimną krew, słusznie zauważając, że superbohaterowie ciągle giną i odradzają się w komiksach, to inni byli wściekli. Po pierwsze, nie podoba im się, że twórcy używają Ms. Marvel, by popchnąć do przodu historię Petera Parkera. Po drugie wygląda na to, że w tym wszystkim Marvel całkowicie zapomniał o rodzinie i przyjaciołach Kamali Khan. Choć była dość krótko postacią drugoplanową w serii Amazing Spider-Man, to zamiast bliskich, opłakują ją na przykład MJ i Paul.

Fani Ms. Marvel oburzeni

https://twitter.com/Jamie_The_Nerd/status/1658610113404444673

https://twitter.com/hiddenhush/status/1658610280585109504

https://twitter.com/AGeekForFun/status/1658609332198490112

https://twitter.com/jeralduy/status/1658658618143825920

https://twitter.com/BL00DAFFLECK/status/1658568853515915320

https://twitter.com/Alfred_Comics/status/1658880086035005455

https://twitter.com/ComicLoverMari/status/1658472565894152203

https://twitter.com/BtzPaper/status/1658610518960091136

https://twitter.com/emma_ftc/status/1658493863508733959

https://twitter.com/TamTV_/status/1658490779986464771

Oczywiście, wiele osób przewiduje, że Kamala Khan w komiksie Fallen Friend: The Death zostanie natychmiast wskrzeszona. Niektórzy uważają, że twórcy chcą wykorzystać tę okazję, by w jakiś sposób odtworzyć jej origin z MCU i zrobić z niej mutantkę. Szczególnie, że Wells, który napisał jej komiksową śmierć, jest także współautorem scenariusza do The Marvels.

Amazing Spider-Man #26 i Fallen Friend: The Death of Ms. Marvel

Poniżej możecie zobaczyć okładki komiksów.