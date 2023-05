James Gunn wspomina zwolnienie z Marvela. Jest wdzięczny

DC/cbr.com

W 2018 roku zwolniono Jamesa Gunna ze Strażników Galaktyki 3. Decyzja została podjęta ze względu na stare wpisy filmowca z Twittera, które po latach zostały odnalezione i nagłośnione przez internautów. Reżyser, który obecnie stoi na czele DCEU, postanowił jeszcze raz spojrzeć wstecz i powiedzieć jak wspomina zwolnienie przez Disneya i Marvela. Okazuje się, że choć było to bolesne przeżycie, to czuje także wdzięczność. Dlaczego?

James Gunn wspomina zwolnienie z Marvela

James Gunn wypowiedział się w rozmowie z OneMan, która została przetłumaczona z greckiego.

Z jednej strony, był to dla mnie bardzo bolesny okres. Czasem nadal go wspominam i zastanawiam się, jak mogłem być tak głupi. Z drugiej strony, jestem wdzięczny za to doświadczenie, ponieważ pojawiło się właśnie wtedy, gdy go potrzebowałem. Zapomniałem, po co robię filmy. Co było dla mnie ważne. No i do tej pory nie zdawałem sobie sprawy, ilu ludzi mnie kocha. Kiedyś byłem osobą, która ciężko pracowała na swój status i sławę, by zasłużyć na miłość.

James Gunn dodał, że dzięki temu zdał sobie sprawę, że otacza się najwspanialszymi ludźmi na świecie: jego żona, rodzice i obsada Strażników Galaktyki 3 wspierali go nawet w tak trudnym momencie, gdy był w samym środku kontrowersji.

