To urządzenie może zmienić uniwersum Marvela. Czym są „Origin Boxes”?

Miles Morales w komiksie Ultimate Spider-Man: Incursion wyrusza w szaloną podróż po Ultimate Universe. Połączy siły z bohaterami innych numerów, na przykład Ultimate Czarną Panterą, by przygotować się na nadejście Makera w zapowiedzianym wydarzeniu Ultimate Endgame. Będzie to zwieńczenie epickiej sagi, którą Jonathan Hickman rozpoczął ponad dwa lata temu w Ultimate Invasion.

Ultimate Spider-Man: Incursion składa się z pięciu numerów i ma zakończyć się powrotem Milesa Moralesa do głównej linii czasu Marvela – i to nie z pustymi rękoma. Iron Lad przekazał mu kilka swoich „Origin Boxes”. To specjalna urządzenia, które zawierają moce najpotężniejszych superbohaterów i złoczyńców. To oznacza, że każde takie pudełeczko może obdarować niezwykłym zestawem umiejętności każdego, kto je otworzy. To właśnie w ten sposób Iron Lad tworzył herosów dla Ultimate Universe.

Marvel: zapowiedzi Ultimate Spider-Man: Incursion #5 , Miles Morales: Spider-Man #39 i Ultimate Endgame #1

Pozostaje pytanie, kogo i jakimi zdolnościami Miles Morales obdarzy przed ostateczną bitwą z Makerem. Poniżej znajdziecie zapowiedzi komiksów Ultimate Spider-Man: Incursion #5 i Miles Morales: Spider-Man #39, w których zobaczymy „Origin Boxes” w akcji, a także warianty okładek Ultimate Endgame #1, które będą częścią nowego programu Marvela True Believers Blind Bags. W dużym skrócie polega on tym, że osoby biorące udział w wydarzeniu mogą dostać losowo komiks z unikalną grafiką. W podobny sposób działają chociażby pudełka Labubu.

Podsumowując, „Origin Boxes” mają odegrać kluczową rolę w komiksowym uniwersum Marvela – każde pudełeczko ma być fundamentem pod narodziny całkiem nowych superbohaterów i złoczyńców.