Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wielka kłótnia o Marvela. Twórca Deadpoola śmieje się z MCU, internauci są rozjuszeni

Z takimi zarzutami Marvel nie mierzył się od dawna. Współautor komiksowej postaci Deadpoola, Rob Liefeld, uderzył w MCU i Kevina Feige, nabijając się choćby z filmu Fantastyczna Czwórka. Coraz większa grupa internautów jest wściekła na zachowanie artysty. 
placeholder
Reklama
placeholder
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  Fantastyczna 4: Pierws... 
marvel Rob Liefeld MCU
Rob Liefeld - Kevin Feige Collider/Marvel
Reklama

Ledwie wczoraj donosiliśmy Wam, że Rob Liefeld, współtwórca postaci Deadpoola, postanowił odkopać wojenny topór i po raz kolejny skrytykować komiksowy oddział Marvela, zarzucając mu choćby "niezrozumienie zasad marketingu i sprzedaży". Od tego momentu cała sytuacja uległa jednak zaognieniu. W nowych wpisach na X słynny artysta bierze już na celownik MCU, nie zostawiając na nim suchej nitki. 

Liefeld najpierw zamieścił na swoim koncie fragment filmu Fantastyczna 4: Pierwsze kroki, w którym pojawia się Galactus. Komentarz scenarzysty komiksów do materiału brzmi następująco: "Wygląda tak sztucznie. Marvel w efektach specjalnych spadł z klifu". Odpowiedział na niego sam wcielający się w rolę Pożeracza Światów Ralph Ineson, stwierdzając" "Za darmo (zamieszkałem w twojej głowie)", dając do zrozumienia, że artysta aż za bardzo przejął się tym, co zobaczył. 

Nie minął jednak nawet kwadrans, gdy Liefeld uderzył w Dom Pomysłów raz jeszcze - tym razem znacznie ostrzej:

MCU było największą porażką 2025 roku. Feige jest kompletnie spłukany. Krzesła Zagłady (fotele, za pomocą których ujawniano obsadę Avengers: Doomsday - przyp. aut.) nie mogą się już doczekać!

Rob Liefeld komentuje film Fantastyczna 4

arrow-left
Rob Liefeld komentuje film Fantastyczna 4
Źródło:
arrow-right

Rozjuszeni internauci w komentarzach pod wpisami Liefelda dają wyraz swojej złości. Wielu z nich odwołuje się do trudnej i trwającej od blisko czterech dekad relacji artysty z Marvelem, sugerując, że Liefeld wciąż nie może sobie poradzić z brakiem zaproszenia go na przyjęcie wyprawione po światowej premierze filmu Deadpool & Wolverine. Sam zainteresowany kilkukrotnie dawał do zrozumienia, że czuje o to żal, w tym roku już kilkukrotnie krytykując Feige i ostatnie odsłony MCU. 

Marvel i aktorzy za dobrzy do swojej roli. MCU czasami marnowało ich potencjał

arrow-left 45. James Badge Dale (jako Eric Savin) - Iron Man 3 Źródło: Marvel arrow-right
45. James Badge Dale (jako Eric Savin) - Iron Man 3
44. Patton Oswalt (Troll Pip) - Eternals
43. Natalie Dormer (szeregowa Lorraine) - Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie
42. Dermot Mulroney (prezydent Ritson) - Tajna Inwazja
41. Michael Douglas (Hank Pym) - trylogia filmów o Ant-Manie i Avengers: Koniec gry
40. Christopher Eccleston (Malekith) - Thor: Mroczny świat
39. Garry Shandling (senator Stern) - Iron Man 2 i Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz
38. Walton Goggins (Sonny Burch) - Ant-Man i Osa
37. Michael Peña (Luis) - Ant-Man i Ant-Man i Osa
36. Hugo Weaving (Red Skull) - Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie
35. Marisa Tomei (ciocia May) - trylogia filmów o Spider-Manie, Wojna bohaterów i Avengers: Koniec gry
34. Sam Rockwell (Justin Hammer) - Iron Man 2 i A gdyby... ?
33. Christopher McDonald (Chris Stearns) - Tajna Inwazja
32. Annette Bening (Najwyższa Inteligencja) - Kapitan Marvel
31. Sylvester Stallone (Stakar Ogord) - Strażnicy Galaktyki vol. 2 i 3
30. Rachel Weisz (Melina Wostokow) - Czarna Wdowa
29. Richard E. Grant (klasyczny Loki) - Loki
28. Kurt Russell (Ego) - Strażnicy Galaktyki vol. 2 i A gdyby... ?
27. Pete Davidson (Phlektik) - Strażnicy Galaktyki vol. 3
26. Djimon Hounsou (Korath) - Strażnicy Galaktyki i Kapitan Marvel
25. Forest Whitaker (Zuri) - Czarna Pantera
24. Bill Skarsgard (Kro) - Eternals
23. Cate Blanchett (Hela) - Thor: Ragnarok i A gdyby... ?
22. Laurence Fishburne (Bill Foster/Goliat) - Ant-Man i Osa i A gdyby... ?
21. Angela Bassett (królowa Ramonda) - Czarna Pantera, Avengers: Koniec gry, Wakanda w moim sercu i A gdyby... ?
20. Toby Jones (Arnim Zola) - Pierwsze starcie, Zimowy żołnierz i A gdyby... ?
19. Robert Redford (Alexander Pierce) - Zimowy żołnierz i Koniec gry
18. Kate Mara (szeryf federalna) - Iron Man 2
17. Stellan Skarsgard (Erik Selvig) - trylogia filmów o Thorze, Avengers i Czas Ultrona
16. Edward Norton (Bruce Banner/Hulk) - The Incredible Hulk
15. Jeff Bridges (Obadiah Stane) - Iron Man
14. Peter Dinklage (Eitri) - Avengers: Wojna bez granic
13. Tony Leung (Xu Wenwu) - Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni
12. Russell Crowe (Zeus) - Thor: miłość i grom
11. John C. Reilly (Rhomann Dey) - Strażnicy Galaktyki
10. Kevin Bacon (on sam) - Strażnicy Galaktyki: Coraz bliżej święta
9. Benicio del Toro (Kolekcjoner) - Thor: Mroczny świat, Strażnicy Galaktyki, Wojna bez granic i A gdyby... ?
8. Angelina Jolie (Thena) - Eternals
7. Bill Murray (Krylar) - Ant-Man i Osa: Kwantomania
6. Christian Bale (Gorr) - Thor: miłość i grom
5. Tilda Swinton (Starożytna) - Doktor Strange, Avengers: Koniec gry i A gdyby... ?
4. Tommy Lee Jones (Chester Phillips) - Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie
3. Glenn Close (Irani Rael) - Strażnicy Galaktyki
2. Ben Kingsley (Trevor Slattery) - Iron Man 3 i Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni
1. Anthony Hopkins (Odyn) - pierwsze trzy filmy o Thorze

Źródło: X/Rob Liefeld

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  Fantastyczna 4: Pierws... 
marvel Rob Liefeld MCU
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Gwiezdne Wojny: Wizje - sezon 2
-

Plagiat w Gwiezdnych Wojnach? Kaskader ujawnia swoje dowody i oskarża Disneya

2 Zwierzogród 2 - kubeczek na popcorn
-

Zwierzogród 2 - limitowane kubeczki na popcorn w Polsce. Sprawdź ceny i zdjęcia!

3 One Piece - sezon 2
-

Rozpoczęła się produkcja 3. sezonu One Piece! Grafika zapowiada wątek Alabasty

4 John Diggle
-

Green Lantern w Arrow? Aktor wraca do planu, który nigdy nie doszedł do skutku

5 Valor Mortis
-

Ten polski soulslike może zaskoczyć! Nowy zwiastun zachwyca klimatem

6 Clair Obscur: Expedition 33
-

Charlie Cox o nominacji do The Game Awards za rolę w Expedition 33. Aktor uważa, że na uznanie zasłużył kto inny

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e228

Moda na sukces

s28e14

The Voice

s42e297

Ridiculousness

s42e298

Ridiculousness

s42e299

Ridiculousness

s42e300

Ridiculousness

s42e301

Ridiculousness

s42e302

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Project Motor Racing

25

lis

Gra

Project Motor Racing
A.I.L.A

25

lis

Gra

A.I.L.A
Ironwood

26

lis

Gra

Ironwood
Zwierzogród 2

26

lis

Film

Zwierzogród 2
Straż nocna

27

lis

Książka

Straż nocna
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Joel Kinnaman
Joel Kinnaman

ur. 1979, kończy 46 lat

Dougray Scott
Dougray Scott

ur. 1965, kończy 60 lat

Christina Applegate
Christina Applegate

ur. 1971, kończy 54 lat

Katie Cassidy
Katie Cassidy

ur. 1986, kończy 39 lat

Izabela Kuna
Izabela Kuna

ur. 1970, kończy 55 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

2
-

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

3
-

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

5

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

6

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

8

MasterChef 14: kto wygrał program? Oto zwycięzca

9

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Czarna śmierć: o czym jest serial? Obsada, ile odcinków, emisja

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV