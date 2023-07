Marvel - czy ta postać MCU też jest Skrullem? Teoria może tłumaczyć jej zaskakującą przemianę

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Serial Tajna Inwazja rzucił nowe światło na niektóre wydarzenia w Kinowym Uniwersum Marvela. Dowiedzieliśmy się choćby, że agent Everett Ross i James "Rhodey" Rhodes przynajmniej od pewnego momentu swojej historii byli Skrullami. Teraz serwis Screen Rant przedstawia idącą nawet krok dalej teorię, według której przedstawicielką zmiennokształtnej rasy w MCU miałaby również być Sharon Carter - taki obrót spraw mógłby być najlepszym wytłumaczeniem jej zaskakującej przemiany w 4. fazie projektu.

Przypomnijmy, że portretowana przez Emily VanCamp Sharon, spokrewniona z Peggy Carter, została wprowadzona do Kinowego Uniwersum Marvela w filmie Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz z 2014 roku. Pokazano ją wówczas jako agentkę SHIELD, która z jednej strony wykazywała niezwykłą lojalność w stosunku do swoich mocodawców, amerykańskiego rządu i Avengers, z drugiej zamieniono ją w nowy obiekt westchnień Steve'a Rogersa. Podobne podejście do tej postaci zaprezentowano w produkcji Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów.

Marvel/Disney+

Sharon Carter ostatecznie powróciła do MCU w serialu Falcon i Zimowy żołnierz. Po porzuceniu przez amerykańskie władze i Mścicieli, koniec końców stała się ona bezwzględną szefową przestępczego świata Madripooru o przydomku Power Broker. Twórcy teorii zauważają, że przemiana bohaterki jest zbyt drastyczna, by można ją było wytłumaczyć wyłącznie konfliktem z poprzednimi pracodawcami i przyjaciółmi.

To właśnie na tej podstawie dziennikarze spekulują, że w którymś momencie istnienia MCU - być może tuż przed bądź po wojnie z Thanosem - prawdziwa Sharon została pojmana przez Skrulli, a jej miejsce zajął przedstawiciel bądź przedstawicielka kosmicznej rasy. Zmiennokształtnym pod wodzą Gravika byłoby to o tyle na rękę, że działający w Madripoorze Power Broker przyczyniałby się do osiągnięcia głównego celu Skrulli: destabilizacji globalnego porządku geopolitycznego. Takie przypuszczenie tylko umacniają ekranowe działania dążącej do przejęcia nowych technologii i największych tajemnic amerykańskiego rządu Carter.

