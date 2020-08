Marvel - nowa zbroja Iron Mana powstała dla [SPOILER]. Przywołano też Avengers: Endgame

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Na amerykańskim rynku ukazują się kolejne odsłony wydarzenia Empyre, w którym superbohaterowie muszą mierzyć się z roślinopodobną rasą Cotati - ta ostatnia właśnie przypuściła atak na naszą planetę. Jednym z wątków tej historii jest zachowanie Iron Mana, który obwiniając się za całą sytuacją (początkowo wierzył w pokojowe zamiary wroga), zaczął pracować nad zupełnie nową zbroją.

Już wcześniej informowaliśmy Was, że na kostiumie z nieznanych przyczyn znalazł się symbol Fantastycznej Czwórki - spekulowano, że Stark zamieścił go tam z uwagi na słowa wspierającego go Reeda Richardsa. Jak się jednak teraz okazuje, strój został stworzony po to, aby założył go na siebie właśnie Mister Fantastic.

Na razie nie wiemy jeszcze, gdzie dokładnie Richards będzie operował w nowej zbroi. Z zaprezentowanych już w sieci szkiców wynika, że potrafi ona rozciągać się tak, aby uzupełniać się z mocami herosa.

Inwazja Cotati dotyka najmocniej Wakandę - aby osiągnąć swój cel w postaci kontroli nad wszystkimi roślinami we wszechświecie, kosmiczne istoty potrzebują vibranium. Gdy Czarna Pantera spostrzegł, że plan najeźdźców jest bliski powodzenia, użył on charakterystycznego nawiązania do Avengers: Endgame, stwierdzając w języku angielskim:

We are in the endgame now.

Empyre #5 - plansze

Marvel ujawnił również, że w zupełnie innych seriach, niezwiązanych tematycznie z Empyre, Avengers będą musieli zmierzyć się w grudniowych zeszytach z Mocą Phoenixa - w obecnej chwili ich największym problemem jest Khonshu, księżycowe bóstwo, które popycha do działania Moon Knighta.