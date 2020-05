Marvel - kolejny członek Avengers użył Mjolnira. Thor dostał prawdziwy łomot

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Z pewnością zauważyliście już, że w trakcie pandemii koronawirusa Marvel w swoich komiksach eksperymentował z motywem Mjolnira. Znani twórcy Domu Pomysłów przypominali w mediach społecznościowych dawne historie z nim związane, a w jednej z nowych opowieści młot Thora zdołała podnieść choćby Kapitan Marvel. Wygląda jednak na to, że na tym nie koniec. W zeszycie Avengers#33 ikoniczny artefakt raz jeszcze został wykorzystany przez kogoś innego niż bóg burzy i piorunów.

W serii, której scenarzystą jest Jason Aaron, rozpoczął się właśnie wątek nazywany Erą Khonshu - przypomnijmy, że imię to nosi bóg Księżyca, który swego czasu ocalił od śmierci Marca Spectora, znanego później jako Moon Knight. Ten ostatni z nie do końca na razie znanych przyczyn prowadzi krucjatę przeciwko innym Mścicielom. Przy pomocy armii rozprzestrzeniających się po całym uniwersum Marvela mumii zdołał już pokonać Doktora Strange'a i Czarną Panterę. Teraz przyszła kolej na Thora.

Gdy bóg burzy i piorunów dowiedział się, że Moon Knight zbliża się do Asgardu, postanowił wyjść mu naprzeciw. Doszło do starcia; heros cisnął w kierunku najeźdźcy Mjolnirem, lecz obdarzony mistycznymi mocami bohater nie tylko zatrzymał pędzący artefakt, ale i skierował go w stronę Thora. Ciosy, które otrzymał asgardzki bóg, były naprawdę potężne - zobaczcie sami:

Avengers#33 - plansze

Jeszcze nie wiemy, w jaki sposób Moon Knight był w stanie opanować Mjolnir. Najprawdopodobniejsza opcja związana jest z faktem, że artefakt wykonano z metalu Uru, będącego de facto, jak się teraz okazało, księżycową skałą - Moon Knight siłą rzeczy może kontrolować wszystko, co pochodzi ze Srebrnego Globu.

Z kolei decydenci i twórcy Marvela pojawili się w specjalnym wideo, które ma celebrować to, że komiksy Domu Pomysłów wróciły do sprzedaży. Zobaczcie materiał: