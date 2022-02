Marvel - oto nowy bóg symbiontów. Moce jak u Doktora Manhattana; jest potężniejszy niż Knull?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel zamieścił w sieci zapowiedź zeszytu Venom #5, kolejnej odsłony serii ze scenariuszem Ala Ewinga i rysunkami Bryana Hitcha. Komiks ten rzuci nowe światło na postać Meridiusa, tajemniczego boga symbiontów, który posiada wyjątkową moc kojarzącą się ze zdolnościami Doktora Manhattana z Watchmenów - nie jest wykluczone, że jego potęga przewyższa tę posiadaną wcześniej przez Knulla.

Przypomnijmy, że w wyżej wspomnianym cyklu Venomem jest aktualnie Dylan Brock, któremu symbionta przekazał jego ojciec, Eddie. Ten ostatni po wydarzeniu King in Black został z kolei nowym Królem w Czerni, istniejąc dzięki zasadom działania zbiorowej świadomości symbiontów - wyrwał się on więc z ograniczeń czasoprzestrzeni, a jego fizyczne ciało zostało zniszczone przez organizację Life Foundation.

Jak się jednak okazało już wcześniej, za wszystkimi ostatnimi wydarzeniami w życiu Brocków stoi właśnie Meridius. Venom #5 nie tylko pokazuje boga symbiontów, ale również rzuca nowe światło na aspekt jego mocy. Wiemy więc, że Meridius potrafi poruszać się po liniach czasowych wyłącznie za pomocą swoich myśli, a ograniczenia czasowe w żaden sposób go nie dotyczą. Innymi słowy: bóg symbiontów jest istotą nielinearną, która potrafi przebywać w niezliczonych miejscach tej samej linii czasowej jednocześnie. Co więcej, plan "gry" z Brockami przygotowywał on od "tysiącleci".

Zobaczcie sami:

Venom #5 - plansze

W tej chwili nie wiemy, dlaczego Meridius atakuje obu Brocków w tym samym czasie. Nie jest też jasne, skąd wzięła się jego potęga, pozwalająca mu rzucić wyzwanie obecnemu Królowi w Czerni, jednej z najpotężniejszych istot w całym multiwersum.

Zeszyt Venom #5 zadebiutuje na amerykańskim rynku już dzisiaj, 16 lutego.