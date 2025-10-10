Oto nowy złoczyńca Marvela. Poluje na Petera Parkera i Venoma

Fot. Marvel

Podczas nowojorskiego wydarzenia Comic-Con zapowiedziano nowy komiksowy crossover Marvela, zatytułowany Death Spiral. Poznamy w nim całkiem nowego złoczyńcę, który nazywa się Torment. To seryjny morderca z supermocami, który wziął sobie na celownik Spider-Mana i symbionty.

Zapowiedziany crossover Death Spiral narodził się z komiksów Amazing Spider-Man, Venom i Eddie Brock: Carnage. W dużym skrócie, we wspomnianych seriach Pajączek udał się do kosmosu, Mary Jane stała się nowym mieszkaniem dla Venoma, a Eddie Brock i Carnage zbliżyli się do siebie. Pojawienie się nowego złoczyńcy sprawi, że ich historie zaczną się przenikać i zapewne zobaczymy sporych ciekawych interakcji między bohaterami. Na przykład dowiemy się, jak Peter Parker zareaguje na wiadomość, że miłość jego życia jest teraz związana z jego największym wrogiem. Do tej pory oboje również nie zdawali sobie sprawy z tego, że Eddie znalazł sobie kolejnego symbionta.

Amazing Spider-Man/Venom: Death Spiral #1 - zapowiedź komiksu

Zapowiedź one-shota Amazing Spider-Man/Venom: Death Spiral #1 znajdziecie poniżej:

Marvel Comics. Autor grafiki: JESÚS SAÍZ

Na wolności grasuje nowy seryjny morderca o supermocach, który zamierza dopaść Spider-Mana, Venoma i wszystkich pomiędzy nimi. Ale jaką straszną tajemnicę odkrył Carnage? I co to ma wspólnego ze Spider-Manem?! Nie przegap kolejnych rozdziałów tej sagi o pająkach i symbiontach w zeszytach Amazing Spider-Man #23-27 i Venom #255-257!

Death Spiral rozpocznie się w lutym 2026 roku. Najpierw pojawi się specjalny one-shot, który wprowadzi czytelników w fabułę. Następnie historia będzie kontynuowana w kolejnych numerach komiksów Amazing Spider-Man i Venom.