Oto nowy złoczyńca Marvela. Poluje na Petera Parkera i Venoma
A na domiar złego, Peter Parker dowie się o relacji Mary Jane i Venoma, która zaskoczyła nawet czytelników. Zobaczcie sami, co czeka nas w nowym crossoverze ze świata Marvela.
Podczas nowojorskiego wydarzenia Comic-Con zapowiedziano nowy komiksowy crossover Marvela, zatytułowany Death Spiral. Poznamy w nim całkiem nowego złoczyńcę, który nazywa się Torment. To seryjny morderca z supermocami, który wziął sobie na celownik Spider-Mana i symbionty.
Zapowiedziany crossover Death Spiral narodził się z komiksów Amazing Spider-Man, Venom i Eddie Brock: Carnage. W dużym skrócie, we wspomnianych seriach Pajączek udał się do kosmosu, Mary Jane stała się nowym mieszkaniem dla Venoma, a Eddie Brock i Carnage zbliżyli się do siebie. Pojawienie się nowego złoczyńcy sprawi, że ich historie zaczną się przenikać i zapewne zobaczymy sporych ciekawych interakcji między bohaterami. Na przykład dowiemy się, jak Peter Parker zareaguje na wiadomość, że miłość jego życia jest teraz związana z jego największym wrogiem. Do tej pory oboje również nie zdawali sobie sprawy z tego, że Eddie znalazł sobie kolejnego symbionta.
Amazing Spider-Man/Venom: Death Spiral #1 - zapowiedź komiksu
Zapowiedź one-shota Amazing Spider-Man/Venom: Death Spiral #1 znajdziecie poniżej:
Death Spiral rozpocznie się w lutym 2026 roku. Najpierw pojawi się specjalny one-shot, który wprowadzi czytelników w fabułę. Następnie historia będzie kontynuowana w kolejnych numerach komiksów Amazing Spider-Man i Venom.
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
06
paź
Syn cieśli
07
paź
Alchemia tajemnic
07
paź
Nowoczesne związki
10
paź
Little Nightmares: Enhanced Edition
10
paź
Little Nightmares III
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1946, kończy 79 lat
ur. 1988, kończy 37 lat
ur. 1969, kończy 56 lat
ur. 1961, kończy 64 lat
ur. 1967, kończy 58 lat