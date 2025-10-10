placeholder
Reklama
placeholder

Oto nowy złoczyńca Marvela. Poluje na Petera Parkera i Venoma

A na domiar złego, Peter Parker dowie się o relacji Mary Jane i Venoma, która zaskoczyła nawet czytelników. Zobaczcie sami, co czeka nas w nowym crossoverze ze świata Marvela.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  marvel 
Spider-Man Venom komiksy Marvela
Amazing Spider-ManVenom Death Spiral #1 Fot. Marvel
Reklama

Podczas nowojorskiego wydarzenia Comic-Con zapowiedziano nowy komiksowy crossover Marvela, zatytułowany Death Spiral. Poznamy w nim całkiem nowego złoczyńcę, który nazywa się Torment. To seryjny morderca z supermocami, który wziął sobie na celownik Spider-Mana i symbionty.

Zapowiedziany crossover Death Spiral narodził się z komiksów Amazing Spider-Man, Venom i Eddie Brock: Carnage. W dużym skrócie, we wspomnianych seriach Pajączek udał się do kosmosu, Mary Jane stała się nowym mieszkaniem dla Venoma, a Eddie Brock i Carnage zbliżyli się do siebie. Pojawienie się nowego złoczyńcy sprawi, że ich historie zaczną się przenikać i zapewne zobaczymy sporych ciekawych interakcji między bohaterami. Na przykład dowiemy się, jak Peter Parker zareaguje na wiadomość, że miłość jego życia jest teraz związana z jego największym wrogiem. Do tej pory oboje również nie zdawali sobie sprawy z tego, że Eddie znalazł sobie kolejnego symbionta. 

Amazing Spider-Man/Venom: Death Spiral #1 - zapowiedź komiksu 

Zapowiedź one-shota Amazing Spider-Man/Venom: Death Spiral #1 znajdziecie poniżej:

nullMarvel Comics. Autor grafiki: JESÚS SAÍZ

Na wolności grasuje nowy seryjny morderca o supermocach, który zamierza dopaść Spider-Mana, Venoma i wszystkich pomiędzy nimi. Ale jaką straszną tajemnicę odkrył Carnage? I co to ma wspólnego ze Spider-Manem?! Nie przegap kolejnych rozdziałów tej sagi o pająkach i symbiontach w zeszytach Amazing Spider-Man #23-27 i Venom #255-257!

Death Spiral rozpocznie się w lutym 2026 roku. Najpierw pojawi się specjalny one-shot, który wprowadzi czytelników w fabułę. Następnie historia będzie kontynuowana w kolejnych numerach komiksów Amazing Spider-Man i Venom.

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  marvel 
Spider-Man Venom komiksy Marvela
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Rycerz Siedmiu Królestw
-

Rycerz Siedmiu Królestw naprawia błąd Gry o tron. George R.R. Martin dostawał od niego białej gorączki

2 „Tilly Norwood” aktorka AI
-

Sora 2 i "aktorka AI" budzą niepokój w Hollywood. SAG-AFTRA atakuje polityków i media

3 NYCC 2025
-

Wszystko, co trzeba wiedzieć o New York Comic Con 2025. Jakie zwiastuny się pojawią?

4 Z Archiwum X
-
Plotka

Kto zagra agentkę w nowym Z archiwum X? Jest nazwisko

5 Harry Potter
-

Harry Potter - tak wygląda Hogwart z bliska. Nowe nazwiska w obsadzie

6 Minecraft
-

Powstanie Minecraft 2. Znamy datę premiery filmu

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s22e01

Chirurdzy

s24e03

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s09e01

9-1-1

s21e14

Starożytni kosmici

s16e10

SpongeBob Kanciastoporty

s16e09

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e196

Moda na sukces

s27e03

Prawo i porządek: Sekcja specjalna
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Syn cieśli

06

paź

Film

Syn cieśli
Alchemia tajemnic

07

paź

Książka

Alchemia tajemnic
Nowoczesne związki

07

paź

Film

Nowoczesne związki
Little Nightmares: Enhanced Edition

10

paź

Gra

Little Nightmares: Enhanced Edition
Little Nightmares III

10

paź

Gra

Little Nightmares III
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Charles Dance
Charles Dance

ur. 1946, kończy 79 lat

Rose McIver
Rose McIver

ur. 1988, kończy 37 lat

Manu Bennett
Manu Bennett

ur. 1969, kończy 56 lat

Danuta Stenka
Danuta Stenka

ur. 1961, kończy 64 lat

Michael Giacchino
Michael Giacchino

ur. 1967, kończy 58 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

4

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

9

Ed Gein pomógł złapać Teda Bundy’ego? Oto jaka jest prawda

10

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV