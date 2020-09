Marvel - pierwsze spojrzenie na śmiercionośnego Devil Hulka

Marvel

Przypomnijmy, że w ramach serii Immortal Hulk różne wersje tytułowego bohatera mierzą się z kontrolującym umysły monstrum znanym jako Xemnu. Ten ostatni już wcześniej doprowadził do tego, że Devil Hulk został uwięziony, a Bruce Banner tłumił obecną w nim naturę Zielonego Goliata.

Devil Hulk jest najnowszą osobowością Bannera, obdarzoną wyjątkowym sprytem, inteligencją i mocami charakterystycznymi dla postaci mających związek z piekłem. Ma on reprezentować gniew naukowca w stosunku do ogólnie pojętej korupcji i chciwości. Nie widzieliśmy jeszcze, jak wygląda ta śmiercionośna siła, ale wszystko to zmieni się wraz z The Immortal Hulk # 38, a poniżej mamy ekskluzywne pierwsze spojrzenie dzięki portalowi ComicBook.com. Choć jest uwięziony i zakryty, widzimy część jego twarzy. Zobaczcie:

