Fani Marvela i Avengers - czekacie na Knulla? Jest już wszędzie; pożera nawet Hulka

Inhyuk Lee/Marvel

Marvel w ostatnich dniach na dobre rozkręcił kampanię promocyjną grudniowego wydarzenia King in Black, w ramach którego wszechpotężny złoczyńca Knull zmierzy się z Avengers i innymi postaciami Domu Pomysłów. Przypomnijmy, że stwórca i władca symbiontów po ostatecznym uwolnieniu się z więzienia na planecie Klyntar nadciąga nad Ziemię ze swoją hordą złożoną z setek tysięcy przerażających smoków. Towarzyszy mu także All-in-Black, pierwszy symbiont, istota tak mocarna, że wcześniej wykorzystywano ją do zabijania samych Celestian.

Teraz Marvel zaprezentował w sieci pełny zestaw okładek i ich alternatywnych wersji do wszystkich zeszytów, które mają ukazać się na amerykańskim rynku w grudniu. Wynika z nich, że Knull rozpanoszy się właściwie po całym uniwersum, a konsekwencje jego działań odczuje jeszcze więcej postaci, niż początkowo zakładaliśmy. O tym, z jak śmiercionośnym zagrożeniem mamy do czynienia w tym przypadku, świadczy choćby okładka zapowiadająca komiks King in Black: Immortal Hulk #1, na której Knull chce pożreć samego Zielonego Goliata, w dodatku zaskakująco wychudzonego. Zobaczcie sami:

King in Black - okładki grudniowych zeszytów