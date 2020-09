She-Hulk - superbohaterka MCU została obsadzona! Fani Orphan Black będą zachwyceni

Źródło: Marvel

She-Hulk to nowa superbohaterka MCU, którą poznamy w serialu aktorskim tworzonym dla Disney+, Jak donosi Deadline.com, a potwierdzają to The Hollywood Reporter oraz Variety kontrakt na tę rolę podpisała utalentowana Tatiana Maslany. Zdobyła ona popularność i osiągnęła sukces artystyczny (między innymi nominacja do Emmy) grając wiele różnych wersji sklonowanej postaci w serialu science fiction Orphan Black. Ostatnio występowała w serialu Perry Mason produkowanym przez HBO.

Bohaterką She-Hulk jest Jennifer Walters. Jest ona prawniczką i kuzynką Bruce'a Bannera, czyli Hulka z MCU. W komiksach stała się taka jak on przez transfuzję krwi. W odróżnieniu od Hulka, od samego początku She-Hulk potrafiła zachowywać swoją ludzką świadomość w ciele zielonej superbohaterki. Na razie nie wiemy, jak to będzie wyglądać w filmowym świecie Marvela.

Za scenariusz serialu odpowiada Jessica Gao (Rick i Morty), a Kat Coiro wyreżyseruje odcinki. Niedługo powinny ruszyć prace na planie She-Hulk.

W rodzinie MCU powitał ją sam Hulk:

https://twitter.com/MarkRuffalo/status/1306701113752776705

