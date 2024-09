Piękność Marvela będzie gwiazdą filmów DCU? Wiemy już, jaka ma jej przypaść rola

Kilka tygodni temu Mary Elizabeth Winstead dała wyraźnie do zrozumienia, że najprawdopodobniej nie powróci już do roli Łowczyni, którą sportretowała w filmie Ptaki nocy.

Jak donosi teraz scooper MyTimeToShineHello, Klementieff w DCU miałaby sportretować Helenę Bertinelli, znaną również jako Huntress (Łowczyni). Doniesienia te wydają się o tyle prawdopodobne, że aktorka posiada również koreańskie korzenie, co łączyłoby się z pojawiającymi się wcześniej spekulacjami, iż w DCU Huntress dostanie samodzielny film w języku koreańskim, za który miałby odpowiadać reżyser i scenarzysta Jung Byung-gil.

Naprawdę sądzicie, że odpowiem na pytanie, kogo miałabym zagrać? Chcę po prostu nadal pracować z Jamesem, więc będziemy dalej próbować znaleźć sposób na to, aby to się udało. Tak, rozmawialiśmy o jednej, konkretnej postaci, ale nie mogę powiedzieć nic więcej.

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: My Time To Shine Hello