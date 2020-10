Marvel po 21 latach wyjawił, kim jest tajemniczy Daredevil z Ziemi X. Od zera do bohatera

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

W 1999 roku Marvel wprowadził na amerykański rynek serię komiksową Earth X, której autorami byli Jim Krueger i Alex Ross - historia ta z biegiem czasu zyskała naprawdę pokaźne grono fanów. Jej akcję osadzono w alternatywnym uniwersum Ziemi X, w którym rozchodząca się po całym globie Mgła Terrigenowa (terrigen to święta substancja Inhumans) dała niemalże wszystkim mieszkańcom naszej planety nadludzkie zdolności. W dalszej części opowieści pozostali przy życiu herosi musieli zmierzyć się z atakiem powstałych w ten sposób mutantów, a jedną z najważniejszych postaci dla fabuły stał się tajemniczy, zupełnie nowy Daredevil.

Na poznanie prawdziwej tożsamości tego bohatera czekaliśmy aż 21 lat. W USA ukazują się bowiem obecnie kolejne odsłony osadzonej w tym samym świecie serii Marvels X, której twórcami również są Krueger i Ross. W 6. zeszycie grupa superbohaterów, m.in. Mr. Fantastic, Ikaris z Przedwiecznych i Kapitan Ameryka stają w obronie młodego chłopaka, Davida Jaretta, jedynego człowieka, który nie został naznaczony Mgłą Terrigenową - przynajmniej z takiego założenia wychodzono do tej pory.

W trakcie walki David zostaje przebity żądłem zmutowanego skorpiona wtedy, gdy trzyma w dłoni tarczę Capa. Później herosi zdecydowali się go pochować, lecz w tym miejscu sprawy przybrały nieoczekiwany obrót. Jarett relatywnie szybko wrócił bowiem do żywych, wychodząc bez szwanku z wcześniejszej walki. Jak się okazało, chłopak w następstwie działania terrigenu zyskał moc zmartwychwstania.

Jakby tego było mało, z czasem David zaczął wykorzystywać tę zdolność do zostania zupełnie nowym Daredevilem - tym samym, którego w komiksach po raz pierwszy zobaczyliśmy w 1999 roku. W trakcie swoich działań korzysta on z kostiumu będącego unikalnym połączeniem strojów Diabła Stróża, Ghost Ridera (zwróćcie uwagę na motocykl) i Deadmana. Część postaci określa go z kolei jako "Multi-Mortal Mana".

Marvels X #6 - plansze

Pod koniec Marvels X #6 pokazano scenę, w której otoczony przez tłum David krzyczy do zebranych: "Nie wstydźcie się! No dalej! Kto chce mi strzelić prosto w głowę?". Postać Jaretta powinna jeszcze zaważyć na wydarzeniach całej serii.