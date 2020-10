Marvel wskazał nową królową Wielkiej Brytanii. Elżbieta II ma zaskakującą następczynię

Marvel

Marvel stopniowo poszerza świat X-Menów znany z wydarzenia Dawn of X - w chwili obecnej jest on rozbudowywany w evencie X of Swords, w najbliższej przyszłości natomiast dojdzie do tego w seriach X-Men, X-Force, New Mutants, Marauders, Wolverine, Children of the Atom i Excalibur. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się zapowiedź 17. zeszytu ostatniej z nich; na okładce zaprezentowano bowiem nową królową Wielkiej Brytanii.

Ma nią być... Elżbieta III. Nie jest na razie jasne, kim jest ta tajemnicza następczyni Elżbiety II. Enigmatyczny opis styczniowej historii przedstawia się w sposób następujący:

Możliwości i oportuniści... Dwie głowy państwa szukają sposobu na przywrócenie dawnego ładu.

Tak prezentuje się sama okładka:

Wprowadzony w komiksach w 1987 roku Excalibur to grupa superbohaterów, będąca de facto brytyjską wersją X-Menów. Od zeszłego roku w skład drużyny wchodzą: Psylocke, Gambit, Rogue, Jubilee, Rictor i Apocalypse.