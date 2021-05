Marvel - proces Magneto wstrząśnie uniwersum. Hellfire Gala skończy się morderstwem

Marvel

Marvel nie traci dnia, aby nie zwiększać zainteresowania czytelników nadchodzącym wydarzeniem Hellfire Gala. Jak dowiadujemy się z oficjalnego komunikatu prasowego Domu Pomysłów, cały event zakończy się okrutnym morderstwem, co doprowadzi nas do rozpisanej na 5 części serii Proces Magneto (ang. The Trial of Magneto), która na amerykańskim rynku ukaże się w sierpniu. Jej scenarzystką jest Leah Williams, natomiast rysownikiem Lucas Werneck.

Nie ujawniono na razie, kogo zabije tytułowy bohater. Wiemy jednak, że zbrodnia, którą popełni, zrodzi zagrożenie w postaci podziału społeczności mutantów i na zawsze zmieni stosunki mieszkańców Krakoi z innymi narodami - możemy więc założyć, że ofiarą stanie się człowiek, a Magneto będzie sądzony za złamanie jednego z 3 podstawowych praw swojej rasy: nie zabijaj ludzi. W komunikacie Marvela czytamy:

Przyszłość Krakoi zawiśnie na włosku, a relacje mutantów z pozostałą częścią uniwersum mogą już nigdy nie być takie same.

Tak opowieść zapowiada Williams:

Czy Magneto pozwolił kiedykolwiek na wejście biurokracji pomiędzy siebie a resztę świata? Na rajskiej wyspie Krakoa, niebie na ziemi, traktowanym przez mutantów jak dom, starannie przemyślane i największe z pragnień Magneto o zobaczeniu swoich pobratymców żyjących w pokoju i w dostatku w końcu się ziściło. Lojalność Magneto jest jednak taka sama, jak na początku - po Hellfire Gala, gdy zda on sobie sprawę, że nawet raj może być przepełniony kłamstwami... Rozpocznie się proces Magneto.

Tak prezentują się pierwsze materiały promocyjne (w galerii znajdziecie także plansze z X-Corp #1, nadchodzącego zeszytu, w którym pokazana zostanie korporacja mutantów - mieszkańcy Krakoi traktują ją jako kolejny krok w ewolucji swojej rasy):

Proces Magneto - materiały promocyjne

Komiks The Trial of Magneto #1 zadebiutuje w USA 18 sierpnia.