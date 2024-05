Marvel Rivals - twórcy przepraszają za "zakaz krytykowania" ich gry. Kontrowersyjny zapis zostanie zmieniony

fot. NetEase Games

Reklama

Marvel Rivals to sieciowa strzelanka, w której gracze będą mieli okazję wcielić się w bohaterów i złoczyńców znanych z kart komiksów Marvela. W ostatnim czasie o produkcji tej zrobiło się głośno nie z powodu rozgrywki, oprawy czy dostępnych postaci, a z uwagi na kontrowersyjny zapis w umowie, na który musiały zgodzić się osoby, które chciały przedpremierowo przetestować nadchodzący tytuł. Wspomniano tam bowiem o zakazie "wystawiania subiektywnych negatywnych opinii", "złośliwych porównań z konkurencją" oraz "pogardliwych lub satyrycznych komentarzy". Wywołało to niemałą burzę w sieci, a dla wielu odbiorców oznaczało to de facto zakaz krytykowania gry.

https://twitter.com/A_Seagull/status/1789468582281400792

Twórcy Marvel Rivals postanowili odnieść się do całej sprawy i opublikowali oświadczenie, w którym przyznają się do błędu. Zapewniają, że zależy im na opiniach graczy - zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych - bo mają one przyczynić się do rozwoju ich dzieła. Dodali również, że pracują z twórcami internetowymi, którzy wyrazili swoje niezadowolenie z poprzedniej wersji umowy i zamierzają uczynić ją mniej restrykcyjną i bardziej przyjazną dla społeczności.

Aktywnie zachęcamy twórców do dzielenia się swoimi szczerymi ocenami, sugestiami i krytyką. Każda opinia, pozytywna jak i negatywna, pozwala nam stworzyć lepsze doświadczenie dla graczy. Szczerze przepraszamy za zamieszanie i frustracje wywołane przez nasze restrykcyjne zasady i dziękujemy, że się z nami tym podzieliliście. Bierzemy sobie do serca wszystkie sugestie przesłane przez graczy i zawsze je szanujemy. Aktualnie pracujemy z twórcami, którzy wyrazili swoje obawy i edytujemy aktualną wersję umowy, by była ona mniej restrykcyjna i bardziej przyjazna twórcom.

Z pełną treścią opublikowanego komunikatu po angielsku możecie zapoznać się poniżej.

https://twitter.com/MarvelRivals/status/1789895401723822410