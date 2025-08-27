To nie Downey Jr. i Reynolds pokłócili się na planie hitu Marvela. Powód jest prosty

Instagram/Robert Downey Jr./Ryan Reynolds/Marvel/International Business Times

Od kilku dni w sieci pojawiają się rozmaite rewelacje związane z kłótnią, do której miało dojść na planie Avengers: Doomsday. Przypomnijmy, że w trakcie prac nad przyszłorocznym filmem Marvela starło się dwóch aktorów, którzy "rzucili się na siebie" po zbyt bezpośrednim żarcie jednego z nich. Nie znamy nazwisk, jednak wielu internautów zaczęło domniemywać, że w zwarciu brali udział Robert Downey Jr. i Ryan Reynolds. Teraz wiemy już, że to nieprawda.

O wykluczeniu takiego obrotu spraw wczoraj donosił scooper John Rocha. Dziś jego informacje potwierdzają serwisy TMZ i People, które ujawniają prosty powód: Downey Jr. i Reynolds jak do tej pory nie spotkali się na żywo.

Źródło posiadające bezpośrednią wiedzę na ten temat ujawniło portalowi TMZ, że Reynolds i Downey Jr. co prawda się znają, ale z tą plotką jest zasadniczy problem - oni nigdy nie spotkali się osobiście. Łączą ich przyjacielskie stosunki, rozmawiali nawet ze sobą telefonicznie o możliwości pojawienia się Downeya Jr. w epizodycznej roli w Deadpool & Wolverine. (...) Ryan darzy Roberta wyłącznie uwielbieniem i szacunkiem.

W żaden sposób nie zmienia to faktu, że do rzeczonej kłótni doszło. To, kto rzeczywiście brał w niej udział, jest w Hollywood tajemnicą poliszynela. Nikt nie zdecydował się jeszcze na ujawnienie nazwisk, głównie z racji potencjalnego narażenia się na proces.

Film Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia 2026 roku.