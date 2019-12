Marvel's Spider-Man: Pajączek w stroju Iron Spider. Oto świetna figurka z gry

Hot Toys to producent wysokiej jakości figurek. Firma zaprezentowała kolejny produkt, który powinien zainteresować przede wszystkim fanów Pajączka i osoby, którym przypadła do gustu gra Marvel’s Spider-Man. Jest to bowiem figurka, która przedstawia tego popularnego superbohatera w kombinezonie Iron Spider.

Figurka jest wysoka na około 30 centymetrów, ma kilka ruchomych części oraz wymiennych elementów, dzięki czemu można dostosować jej wygląd do swoich oczekiwań. Produkt ma trafić do sprzedaży w trzecim kwartale 2020 roku i bez wątpliwości będzie to świetna ozdoba pokoju fana gier i komiksów wydawnictwa Marvel. Zainteresowani gadżetem fani będą musieli jednak sięgnąć głęboko do kieszeni, bo figurka Hot Toys kosztuje 250$, a więc około 960 zł.

Marvel's Spider-Man - figurka