Marvel - Śmierć Doktora Strange'a zszokuje uniwersum. Pada sugestia morderstwa

Kaare Andrews/Marvel

Marvel oficjalnie ogłosił powstanie serii Śmierć Doktora Strange'a. Rozpisana na 5 części opowieść zadebiutuje na amerykańskim rynku we wrześniu, a jej autorami są scenarzysta Jed MacKay i rysownik Lee Garbett. Komunikat prasowy Domu Pomysłów zapowiada wielkie wydarzenie, które zszokuje całe uniwersum; pada w nim nawet wyraźna sugestia morderstwa.

Tak prezentuje się opis cyklu:

Historia opowie ostatni rozdział życia Doktora Strange'a. Zdolny pokonać nadnaturalne i pochodzące z innych wymiarów zagrożenia, z którymi nie mógł sobie poradzić żaden inny heros, bohater był ostatnim bastionem na drodze potężnych, nowych złoczyńców, chcących uznać Ziemię za swoją własność. Kiedy nieoczekiwanie umrze, kto pozostanie, aby chronić naszą planetę i trzymać na dystans mistyczne zło? I, co najważniejsze, kto zabił Doktora Strange'a? Jeśli on nie mógł powstrzymać zła, to kto będzie w stanie? Ta porywająca podróż zagłębi się w mit postaci, uwypuklając jej wyjątkową i kluczową pozycję w marvelowskim panteonie herosów. Raz na zawsze przeobrazi ona również przyszłość.

Śmierć Doktora Strange'a - okładka 1. zeszytu serii

Do tworzonej przez siebie serii odniósł się już MacKay:

Co stanie się ze światem, jeśli nie będzie w nim Doktora Strange'a? Jestem podekscytowany, że odpowiedzi na to pytanie będę mógł udzielić czytelnikom w tej opowieści. Strange był spoiwem uniwersum Marvela od samego początku, jednak teraz jego czas minął. Jestem fanem postaci, dlatego mam ten słodko-gorzki zaszczyt przeprowadzić go przez jego ostatnie dni i ukazać ich piętrzące się konsekwencje.

Przypomnijmy, że już wcześniej pojawiały się spekulacje, iż cała seria ma uporządkować komiksowy świat Doktora Strange'a przed jego kolejnym występem w MCU w filmie Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Nie jest również wykluczone, że Marvel przymierza się do przekazania tytułu Najwyższego Maga innej postaci.