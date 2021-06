MCU szykuje miejsce dla kolejnego następcy Iron Mana? Niespodziewany debiut w komiksach

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Harley Keener, postać, którą jak do tej pory mogliśmy oglądać wyłącznie w filmach Iron Man 3 i w scenie pogrzebu Tony'ego Starka w produkcji Avengers: Koniec gry, zaliczy zupełnie niespodziewany debiut komiksowy w nadchodzącej wielkimi krokami serii W.E.B. of Spider-Man, cyklu mającym być tie-inem projektu Avengers Campus. Z miejsca powstały spekulacje, że Marvel ustawia w ten sposób podwaliny dla dalszej ekspozycji bohatera w MCU - nie możemy wykluczyć, że wraz z Ironheart stanie się on ekranowym następcą Iron Mana.

Przypomnijmy, że pozbawiony komiksowego odpowiednika Keener, w którego rolę wcielił się Ty Simpkins, w Iron Manie 3 jako mały chłopiec pomagał Tony'emu w stworzeniu nowej zbroi - z czasem relacja obu postaci przerodziła się w przyjaźń. I to na tyle dużą, że Harley uczestniczył nawet w kameralnym pogrzebie dawnego mentora.

Z zapowiedzi serii W.E.B. of Spider-Man, której premiera została opóźniona o blisko 1,5 roku z uwagi na pandemię koronawirusa (tyle czasu czekano też z otwarciem Avengers Campus), wynika, że Keener wraz z Peterem Parkerem, Lunellą Lafayette i Onome wejdzie w skład grupy "młodych, genialnych dzieciaków, których zebrał razem Tony Stark".

Spójrzcie sami (w galerii zobaczycie też zabawną sekwencję, która udowadnia, że Spider-Man ma spory kłopot z ukrywaniem prawdziwej tożsamości):

Amerykańskie portale popkulturowe nie mają wątpliwości, że stawiający w ostatnich miesiącach na synergię różnych działów Marvel przygotowuje się do większej niż dotychczas ekspozycji postaci Keenera. Być może pojawi się on w serialu Disney+ o tytule Ironheart, który opowie historię genialnej 15-latki Riri Williams - kilka lat temu w komiksach ona również przywdziała na siebie zbroję, stając się następczynią Iron Mana.