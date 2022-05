Marvel Snap - powstaje karcianka z superbohaterami. Nad projektem czuwa twórca Hearthstone

fot. materiały prasowe

Uniwersum Marvela powiększy się o produkcję zatytułowaną Marvel Snap. Będzie to karcianka, w której gracze otrzymają możliwość tworzenia talii z słynnymi superbohaterami oraz złoczyńcami znanymi z kart komiksów. Za projekt odpowiada Ben Brode, który wcześniej pracował nad inną grą karcianą, a konkretnie popularnym Hearthstone: Heroes of Warcraft.

Marvel Snap ma wyróżniać się na tle konkurencji przede wszystkim prostymi zasadami i wysokim tempem rozgrywki. Talie składać się będą z 15 kart, a pojedynki mają trwać około 3 minut. Dodatkowo nie będzie podziału na tury: gracze będą wykonywać swoje ruchy jednocześnie.

Marvel Snap - zwiastun gry

Karcianka zmierza na urządzenia mobilne oraz pecety i będzie dostępna w modelu free to play. Twórcy zapowiadają, że chcieliby dać graczom możliwość zdobycia wszystkich kart bez potrzeby sięgania do portfela. To zaś daje nadzieje, że mikrotransakcje może nie będą zbyt dotkliwe. Zamknięta beta na Androidzie ma wystartować "wkrótce" - zapisy odbywają się na oficjalnej stronie projektu.

