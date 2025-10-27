Fani Marvela oszaleją z radości. Film, na który czekali latami, coraz bliżej powstania

Co powiecie na powstanie filmu Spider-Man 4, w którym w roli Pajączka ponownie wystąpiłby Tobey Maguire? Fani popkultury doskonale wiedzą, że plany na jego realizację istniały kilkanaście lat temu, tuż po zamknięciu słynnej trylogii w reżyserii Sama Raimiego. Później jednak Sony i Columbia Pictures zdecydowały się pójść w zupełnie innym kierunku; nowym ekranowym Peterem Parkerem został Andrew Garfield.
Nie jest żadną tajemnicą, że o Spider-Mana 4 z całych sił walczy scenarzysta Batmana, Mattson Tomlin. Od kilku miesięcy systematycznie podgrzewa on atmosferę wokół projektu. Już na początku roku mówił o nim tak:
Teraz wiele wskazuje na to, że Marvel bacznie przygląda się poczynaniom Tomlina, być może ustawiając podwaliny pod powstanie produkcji. Jak przedstawia to sam scenarzysta:
Według wielu spekulacji Maguire powtórzy rolę Spider-Mana w którymś z nadchodzących filmów o Avengersach. Nie jest jednak jasne, czy jego ewentualny występ będzie stanowił podłoże pod samodzielny projekt poświęcony postaci.
