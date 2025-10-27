Reklama
Fani Marvela oszaleją z radości. Film, na który czekali latami, coraz bliżej powstania

Wygląda na to, że Marvel jest coraz bardziej zainteresowany realizacją filmu, który z całą pewnością należy uznać za obiekt pożądania fanów. Scenarzysta Batmana daje do zrozumienia, że Dom Pomysłów pozwala na mniej lub bardziej zakulisowe działania prowadzące do powstania produkcji. 
Piotr Piskozub
Spider-Man - Tobey Maguire
Co powiecie na powstanie filmu Spider-Man 4, w którym w roli Pajączka ponownie wystąpiłby Tobey Maguire? Fani popkultury doskonale wiedzą, że plany na jego realizację istniały kilkanaście lat temu, tuż po zamknięciu słynnej trylogii w reżyserii Sama Raimiego. Później jednak Sony i Columbia Pictures zdecydowały się pójść w zupełnie innym kierunku; nowym ekranowym Peterem Parkerem został Andrew Garfield.

Nie jest żadną tajemnicą, że o Spider-Mana 4 z całych sił walczy scenarzysta Batmana, Mattson Tomlin. Od kilku miesięcy systematycznie podgrzewa on atmosferę wokół projektu. Już na początku roku mówił o nim tak:

Obecnie moim głównym zainteresowaniem jest napisanie Spider-Mana 4, w którym tytułowy bohater grany przez Tobeya łączy role męża i ojca. Spider-Man jako ojciec to kierunek, do którego dążę, zwłaszcza mając na uwadze ostatnie 8 filmów.

Teraz wiele wskazuje na to, że Marvel bacznie przygląda się poczynaniom Tomlina, być może ustawiając podwaliny pod powstanie produkcji. Jak przedstawia to sam scenarzysta:

Wyścig wygrywa się mozolną, ale skuteczną pracą. Na ten temat długo nie będzie można nic powiedzieć (jeśli w ogóle!), bo to wiąże się z wieloma ludźmi, polityką firmy i innymi rzeczami, które muszą pójść dobrze - a nie zależą ode mnie. Ale jeszcze nie usłyszałem „nie”! 

Według wielu spekulacji Maguire powtórzy rolę Spider-Mana w którymś z nadchodzących filmów o Avengersach. Nie jest jednak jasne, czy jego ewentualny występ będzie stanowił podłoże pod samodzielny projekt poświęcony postaci. 

Niedokończone wątki Kinowego Uniwersum Marvela. Czy zobaczymy ich kontynuacje w przyszłości? 

12. Franklin Richards kolejnym Pożeraczem Światów?

Franklin Richards to przepotężna postać z komiksowego uniwersum Marvela. Jego filmowa wersja miała być skazana na bycie kolejnym Pożeraczem Światów po Galactusie. Czy to wątek, który otrzyma swoje rozwinięcie, szczególnie zważywszy na scenę po napisach do Fantastycznej 4: Pierwsze kroki?

12. Franklin Richards kolejnym Pożeraczem Światów?
fot. Marvel Comics
Źródło: comicbookmovie.com

