Szaleństwo! Spider-Man ucieka przed gazetą, a Spider-Boy walczy ze Spider-Girl

Fot. Marvel Comics

Marvel zapowiedział sagę 8 Deaths of Spider-Man i pokazał zabawne warianty okładek z mini Pajączkiem, a także przedstawił nowe plansze z zeszytu Spider-Boy #12, w którym tytułowy bohater zmierzy się ze Spider-Girl i będzie musiał zdecydować, któremu herosowi powinien pomagać.

Spider-Boy walczy ze Spider-Girl

Pojawienie się nowej Spider-Girl nie przeszło przez echa. Bohaterka jednak zamiast połączyć siły ze Spider-Boyem, jak spodziewali się fani, stanęła z nim do walki. Możecie to zobaczyć na poniższych planszach do zeszytu Spider-Boy #12, które jako pierwsze pokazał portal ComicBook.

To nie jedyne wyzwanie, przed jakim stanie Spider-Boy. Chłopak będzie musiał podjąć decyzję, czyim pomocnikiem zostać - czy powinien trwać u boku Spider-Mana, czy może dołączyć do Daredevila?

Warianty okładek 8 Deaths of Spider-Man

8 Deaths of Spider-Man to nadchodząca dziesięcioczęściowa saga od Marvel Comics, która rozpocznie się w listopadzie. Zadebiutuje w zeszycie Amazing Spider-Man #61 i będzie kontynuowana w kolejnych numerach.

Z tej okazji artysta Skottie Young stworzył alternatywne okładki, pokazujące jak wyeliminować skurczonego Pajączka - na przykład gazetą Daily Bugle bądź butem. Grafiki możecie zobaczyć poniżej.