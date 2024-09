Spider-Man 4 - dwie ważne i zaskakujące postacie w filmie? Casting już ma trwać

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel/Sony

Reklama

Jakiś czas temu w sieci pojawiły się niepokojące doniesienia na temat Spider-Mana 4. Szefowie Marvel Studios i Sony Pictures, odpowiednio Kevin Feige i Tim Rothman, mieli rzekomo zupełnie inne podejście do samej fabuły produkcji - pierwszy z nich chciał ograniczyć na ekranie odwołania do multiwersum, drugi natomiast pragnął wykorzystać tę koncepcję, aby sondować kolejne powroty Andrew Garfielda i Tobeya Maguire'a do roli Pajączka.

W ostatnich dniach scooperzy zaczęli jednak raportować, że obu firmom udało się osiągnąć porozumienie, a Spider-Man 4 będzie "wydarzeniem na miarę filmów o Avengers". Co więcej, wszystko wskazuje na to, że znamy także reżysera - miałby nim być Destin Daniel Cretton, twórca Shang-Chi i legendy dziesięciu pierścieni.

Teraz kolejnymi informacjami dzieli się MyTimeToShineHello, który donosi, że prace na planie rozpoczną się w maju przyszłego roku w Wielkiej Brytanii, czyli kilka miesięcy później niż pierwotnie zakładano. Co więcej, odpowiedzialni za produkcję według jego źródeł rozglądają się obecnie za aktorami, którzy sportretują na ekranie pierwszoplanowe postacie - jedna z nich to kobieta, druga natomiast ma być "przeciwieństwem Petera".

Na podstawie powyższych rewelacji pojawiły się spekulacje, że twórcy mogą po prostu prowadzić casting do ról Black Cat (wielu fanów domaga się powierzenia jej Sydney Sweeney) i Harry'ego Osborna, który oficjalnie zadebiutowałby w MCU.

Spider-Man - najpotężniejsze postacie z filmów o Pajączku

25. Peter Porker aka Spider-Ham - Jego największą bronią jest nieprzeciętna inteligencja. Poza charakterystycznym dla Spider-Ludzi pajęczym zmysłem posiada on także tzw. „spider-nonsense”, pozwalający mu odczytywać rzeczywistość w obrębie kreskówkowej konwencji. W roli Kapitana Zooversum siła i szybkość Spider-Hama uległy znacznemu zwiększeniu.

Spider-Man 4 nie ma jeszcze ustalonej daty premiery, choć najprawdopodobniej wejdzie on do kin w 2026 roku.