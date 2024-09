Czy Spider-Man będzie jeszcze mężem Mary Jane? Marvel właśnie rozstrzygnął (?) tę kwestię

Marvel

Reklama

Marvel w słynnym One More Day z 2007 roku oficjalnie zakończył małżeństwo Spider-Mana i Mary Jane Watson w podstawowym świecie Ziemi-616. W stworzonej przez J. Michaela Straczynskiego i Joe Quesadę opowieści Peter Parker i jego żona, próbując przywrócić do życia zmarłą ciocię May, dobili targu z Mefisto, który zgodził się wskrzesić kobietę pod jednym warunkiem: związek małżeński pary zostanie wymazany z historii, podobnie jak fakt, że świat wie, kto jest Pajączkiem.

Od 17 lat, pomimo wielu nawoływań fanów, Marvel konsekwentnie odmawia przedstawienia Parkera i Watson jako małżonków na Ziemi-616; jeśli do tego dochodziło, to wyłącznie w komiksach rozgrywających się w alternatywnych rzeczywistościach, jak choćby w Ultimate Spider-Man autorstwa Jonathana Hickmana. Teraz jeden z najważniejszych redaktorów Domu Pomysłów, Tom Brevoort, udzielił, wydawałoby się, jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o to, czy Peter i Mary Jane z podstawowego świata kiedykolwiek będą jeszcze małżeństwem:

Jeśli dla nas pracujesz, podstawowe zasady są takie: wszystkie postacie Marvela należą do Marvela i to my jako instytucja decydujemy, co jest dobre dla konkretnych postaci, a co nie. Istnieją więc pewne rzeczy, których Spider-Man nie może robić. Owszem, może wrócić do Mary Jane i chodzić z nią na randki, ale nie może z nią wziąć ślubu. (...) To są fundamentalne zasady. Jeśli zamierzasz pracować nad jakąś postacią, jak choćby Daredevilem, będziesz musiał zmierzyć się z faktem, że on jest niewidomy i ten stan rzeczy prawdopodobnie utrzyma się przez jakiś czas.

Rok temu Marvel mówił zupełnie coś innego na temat małżeństwa Spider-Mana i Mary Jane

Sęk w tym, że w zeszłym roku na ten sam temat zupełnie inaczej wypowiadał się redaktor naczelny Marvela, C.B. Cybulski:

To nie jest żaden nakaz. Za 2 lata czy za 5 lat coś się może zmienić, ktoś może mieć do opowiedzenia lepszą historię. (...) Nie ma nakazu, że jakaś postać powinna czy nie powinna być mężem albo żoną. Chodzi po prostu o to, dokąd ma zmierzać cała historia i co w danej chwili jest najlepsze dla samych twórców.

W sieci aż huczy od spekulacji, że Marvel zdecyduje się ponownie pokazać Mary Jane i Petera jako małżonków w rozgrywającym się w podstawowym świecie komiksie Amazing Spider-Man #1000. Wydaje się jednak, że wypowiedź Brevoorta przekreśla na to szansę - przynajmniej na chwilę obecną.

Wybraliśmy najlepsze komiksy w historii - oto nasz ranking

40. Nieskończoność (2013; scenariusz: Jonathan Hickman, rysunki: Jim Cheung, Jerome Opena, Dustin Weaver) – z całą pewnością jeden z najciekawszych komiksów ostatniej dekady. Armia złożona ze starożytnej kosmicznej rasy, Budowniczych, przemierza cały wszechświat, niszcząc kolejne napotkane cywilizacje. Avengers i międzygalaktyczne imperia chcą jej stawić czoło, jednak tym samym Mściciele narażają naszą planetę na niebezpieczeństwo. Ważny jest także świetnie rozpisany wątek polityczny, pokazujący relacje Ziemi z kosmiczną społecznością.