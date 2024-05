Marvel w Spider-Manie 4 zszokuje fanów TYM wątkiem? Powrót zmarłej postaci!?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Sony/Marvel

Co prawda Marvel dopiero rozgląda się za reżyserem filmu Spider-Man 4, ale w sieci już krążą rozmaite spekulacje na temat jednej z przyszłych odsłon MCU. Najnowsze z nich mogą obrócić w perzynę umysły wielu fanów. I tak według ostatnich doniesień w produkcji możemy zobaczyć słynny wątek komiksowy, którego oczekiwaliśmy od dawna. Jakby tego było mało, nie jest wykluczone, że twórcy zdecydują się wskrzesić zmarłą postać.

Od dawna mówi się o tym, że Venom ma odegrać w Spider-Manie 4 rolę, która zaważy na trajektorii wydarzeń fabularnych. Teraz pojawiła się pogłoska, że na ekranie pojawią się dwaj pomniejsi złoczyńcy działający na usługach Kingpina: znany już z filmów o Pajączku Herman Schultz aka Shocker i Mac Gargan aka Skorpion. Ten ostatni, podobnie jak w komiksach, miałby połączyć się z symbiontem Venoma, co pozwoliłoby autorom filmu ominąć odwołania do postaci Eddiego Brocka.

Jeszcze bardziej szokujące jest to, że Venom ostatecznie zwiąże się z ciałem Petera Parkera, który wcześniej poniesie śmierć (o takim obrocie spraw donosiło już kilka poważnych źródeł). To doprowadzi do pokazania na ekranie ikonicznego, czarnego kostiumu Spider-Mana.

Na tym wcale nie koniec. Ceniony scooper MyTimeToShineHello twierdzi, że w Spider-Manie 4 powróci także zmarła w Bez drogi do domu ciocia May. Nie jest jednak jasne, w jaki sposób dojdzie do jej ekranowego zmartwychwstania i czy będzie to związane z Venomem.

Powyższe rewelacje trafiają do nas wraz z już wcześniej przedstawianymi doniesieniami, według których w filmie pojawią się również Sydney Sweeney (Black Cat), Charlie Cox (Daredevil), Vincent D'Onofrio (Kingpin) i Paul Rudd (Ant-Man).

