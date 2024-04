Marvel - Keke Palmer może wystąpić w MCU? Krążą pogłoski o znaczącej roli

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Keke Palmer była już rozpoznawalną osobą przed występem w filmie Jordana Peele'a, ale ten występ w Nie! przyniósł jej znaczną popularność. Aktorka nie ukrywała, że chciałaby wystąpić w uniwersum Marvela, szczególnie jako członkini grupy X-Men, Rogue. W 2022 roku przebrała się za tę bohaterkę z okazji Halloween. Wielokrotnie angażowała się w interakcje z fanami, który sugerowali, że nadaje się do tej roli. Według scoopera Daniela Richtmana, ten wysiłek może w końcu zaowocować - Marvel Studios podobno jest zainteresowane współpracą z Palmer. Rzekomo chcieliby zaproponować jej "dużą rolę" w MCU.

You had a request…. pic.twitter.com/qKGrlJd1ii — Keke Palmer (@KekePalmer) October 30, 2022 ROZWIŃ ▼

Come on agentttttttt https://t.co/ErAEz6hWxt — Keke Palmer (@KekePalmer) September 15, 2022 ROZWIŃ ▼

Palmer podkreślała swoje chęci również w wywiadzie dla portalu ComicBook.com, gdy została zapytana o ewentualne rozmowy z Marvelem.

- To poufne, kochanie. Nie, żartuję. Nie wiem. Po prostu widzę, że fani tego chcą. Więc jeśli mamy dodać do tego Marvela, to hej, zróbmy to. Jestem gotowa na Rogue.

