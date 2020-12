Marvel Studios: Legends - kolejny serial MCU trafi na Disney+. Jest jednak pewien szkopuł

Marvel/Disney+

W piątek nad ranem polskiego czasu prezes Marvel Studios, Kevin Feige, w trakcie Dnia Inwestora Disneya bombardował odbiorców kolejnymi informacjami na temat przyszłych projektów MCU. Jeśli myśleliście, że na tym koniec rewelacji, nie mogliście się bardziej pomylić. Na oficjalnej stronie Domu Pomysłów właśnie pojawił się komunikat, że już w styczniu na platformie Disney+ zadebiutuje seria Marvel Studios: Legends. Nie jest to jednak projekt, który spełni oczekiwania fanów liczących na nowe doznania w obrębie projektu.

Serial będzie bowiem wykorzystywał fragmenty dotychczasowych odsłon Kinowego Uniwersum Marvela, pokazując kluczowe momenty i rozwój poszczególnych postaci - ma on być jednocześnie swoistym przygotowaniem do nadchodzących projektów. Bohaterami pierwszego odcinka, który ukaże się w Disney+ 8 stycznia, będą więc Vision i Scarlet Witch. W komunikacie Domu Pomysłów czytamy, że przedsięwzięcie ma "celebrować i kodyfikować wszystko to, co zobaczyliśmy do tej pory".

https://twitter.com/MarvelStudios/status/1338846284015226881

Nie wiemy na razie, w ramach jakiego cyklu będą ukazywać się poszczególne odsłony serialu.