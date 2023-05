Marvel Studios przygotowuje się na zastąpienie Jonathana Majorsa w roli Kanga

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Jonathan Majors w serialu Loki zadebiutował w roli jednego z wariantów Kanga, natomiast jako już sam Kang Zdobywca pojawił się na dużym ekranie w Ant-Man i Osa: Kwantomania. Tym samym przed widzami MCU pokazano w całej okazałości zagrożenie, które ma być nowym Thanosem dla nowego rozdziału uniwersum. W związku jednak z kontrowersjami wokół aktora, może dojść do recastu.

Przypomnijmy, że Jonathan Majors w marcu został aresztowany za rzekomą napaść na kobietę, która potem okazała się być jego partnerką. Sprawa niedługo trafi pod sąd, ale na pewno wszystko co dzieje się wokół niej nie jest dobre dla Marvel Studios. Majors to wschodząca gwiazda i wydawało się, że to idealny kandydat do roli Kanga. Umiejętności na pewno mu nie brakuje, ale ciągnące się za nim śledztwo sprawiło, że w Marvel Studios przygotowują się na obsadzenie w tej roli innego aktora. Są to na razie tylko rozmowy za kulisami - podaje The Cosmic Circus. W obecnej sytuacji niekoniecznie to muszą być jednak wyłącznie plotki - sprawa jest na tyle poważna, że tak duże studio jak Marvel musi być przygotowane na każdy scenariusz. Na ten moment w plotkach huczą informacje, że Marvel Studios ma już pewien typ aktora, którym chcieliby zastąpić Majorsa. Do momentu wyroku nie zostaną jednak podjęte żadne decyzje. Majors stanie przed sądem 8 maja i wtedy powinniśmy wiedzieć więcej.

Źródło: Marvel/Disney+