Strażnicy Galaktyki z lat 70. - symbol seksu jako Gamora. Sztuczna inteligencja pokazuje też cyberpunkowych herosów

Strażnicy Galaktyki właśnie szturmują kina na całym świecie - ostatnia część trylogii Jamesa Gunna z całą pewnością podbije niejedno serce fanów MCU i nie tylko. Skoro już Marvel Studios umożliwiło nam nowe spojrzenie na tę komiksową grupę herosów, postanowiliśmy w tej materii pójść za ciosem i zaprezentować Wam, jak Star-Lorda, Rocketa, Groota i spółkę "widzi" sztuczna inteligencja. Na tym polu naprawdę jest w czym wybierać.

W sieci znajdziemy mnóstwo prac AI przedstawiających Strażników Galaktyki - najwięcej z nich wykonano przy pomocy opartego na uczeniu maszynowym programu Midjourney. Najbardziej przypadła nam do gustu galeria, która pokazuje kadry z hipotetycznego filmu Guardians of the Galaxy z lat 70.; w obsadzie roi się od gwiazd: w rolę Petera Quilla wciela się tu Burt Reynolds, Yondu portretuje Telly Savalas, natomiast Gamorą jest słynny symbol seksu z tamtej epoki.

Dzięki sztucznej inteligencji możemy też spojrzeć na Strażników w wersji cyberpunkowej, vintage i... średniowiecznej. Mamy nadzieję, że przynajmniej część prac AI pozwoli Wam rozpalić miłość do galaktycznych superbohaterów Marvela raz jeszcze.

Strażnicy Galaktyki - film z lat 70. [SZTUCZNA INTELIGENCJA]

Groot (od Jima Hensona, twórcy Muppetów)

Strażnicy Galaktyki w wersji cyberpunkowej, średniowiecznej i vintage [prace AI]

Strażnicy Galaktyki w wersji vintage

Sztuczna inteligencja Strażników Galaktyki brała na warsztat już wcześniej:

Film Avengers w stylu Wesa Andersona

The Avengers (1980) w reżyserii Wesa Andersona - prace sztucznej inteligencji

Postacie MCU w stylu H.R. Gigera

Postacie Marvela i MCU w stylu H.R. Gigera - Groot

W tym miejscu chcielibyśmy Wam również przypomnieć stworzone przy pomocy AI prace pokazujące superbohaterów Marvela i DC w Polsce lat 80.:

Herosi Marvela i DC w Polsce epoki końca PRL

Superbohaterowie w Polsce lat 80.