Marvels - kolejne spojrzenie na Dar-Benn, główną antagonistkę filmu. Jej broń budzi grozę

Rozkręca się kampania promocyjna filmu Marvels, tegorocznej, kolejnej już odsłony MCU. W jej ramach zaoferowano nam m.in. jeszcze lepsze spojrzenie na główną antagonistkę ekranowej historii, Dar-Benn, którą w produkcji sportretuje Zawe Ashton. Przypomnijmy, że mamy tu do czynienia ze zmianą płci postaci w stosunku do komiksowego pierwowzoru; w świecie powieści graficznych Marvela Dar-Benn był rewolucjonistą, którego zamach doprowadził do przekazania władzy w Imperium Kree. Wiemy już także, że w filmowej wersji antagonistce będzie pomagać Ty-Rone (Daniel Ings).

Marvels - nowe materiały promocyjne

Wciąż nie znamy katalogu mocy Dar-Benn. Warto jednak zwrócić uwagę na jej potężną, przywodzącą na myśl młot broń, jak również na pokazaną już w kwietniowym zwiastunie bransoletę na ręce - niemalże identyczną z tą, która daje nadnaturalne zdolności Kamali Khan.

Film Marvels ma wejść na ekrany światowych kin 8 listopada 2023 roku.