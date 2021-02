Marvel Studios odzyskało prawa do Punishera i Jessiki Jones

fot. materiały prasowe

Prawa do Jessiki Jones i Punishera powróciły do Marvel Studios po latach dysponowania nimi przez Netflixa. Obydwoje bohaterów miało swoje solowe seriale na platformie. Marvel’s Jessica Jones doczekało się trzech sezonów, a Marvel’s The Punisher zakończył się na dwóch odsłonach. Kiedy Disney ujawnił plany uruchomienia własnej usługi streamingowej, która miałaby możliwość konkurowania z Netflixem, firma postanowiła zakończyć wszystkie swoje produkcje oparte na postaciach Marvel Studios, które należy do Disneya. To spotkało się ze sprzeciwem wielu fanów, którzy nawet tworzyli petycje, aby uratować niektóre z produkcji. Prawa do postaci pozostały w Netfliksie dwa lata po anulowaniu projektów i właśnie ten czas minął.

fot. Netflix/Marvel

To oznacza jedno, Jessica Jones i Punisher będą mogli w końcu trafić do Kinowego Uniwersum Marvela w serialu lub filmie i raczej można uznać za pewne, że studio w niedalekiej przyszłości będzie chciało wykorzystać te postacie w swoich projektach.