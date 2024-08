Kulisy powstawania Deadpool & Wolverine i What If...? Wizualizacje zapierają dech w piersiach

fot. Marvel

Reklama

Marvel Studios przygotowało niespodziankę dla fanów, którzy cenią pięknie wydane książki nawiązujące do filmów i seriali. Aby przedstawić, jak powstają uwielbiane produkcje, z pomocą przychodzą następujące dwie pozycje.

Marvel Studios' Deadpool & Wolverine: The Art of the Movie jest napakowane wcześniej niewidzianymi grafikami koncepcyjnymi oraz szczegółowymi wywiadami z członkami zespołu kreatywnego. Co więcej, książka zawiera pięć ekskluzywnych litografii, co czyni ją jeszcze bardziej atrakcyjną dla kolekcjonerów.

Natomiast The Art of Marvel Studios' What If...? pozwala fanom zajrzeć za kulisy powstawania serialu nagrodzonego Emmy. Publikacja rozpoczyna się od wstępu Brada Winderbauma, szefa ds. telewizji i streamingu w Marvel Studios, a kończy się kilkoma słowami od Bryana Andrewsa, który zajmował się animacją. Nie zabraknie również wywiadów z wieloma scenarzystami, producentami, projektantami i animatorami, którzy przenieśli ulubionych bohaterów z projektów aktorskich do alternatywnych światów w formie animacji.

Na ten moment książki weszły do sprzedaży na amerykańskim rynku. Jeszcze nie wiadomo, czy zostaną przetłumaczone na język polski.

Książka o tworzeniu Deadpool & Wolverine

Książka o powstawaniu A gdyby...?

The Art of Marvel Studios' What If...?